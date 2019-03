Fremdschäm-Garantie: „Breunion Boys“ mit Lied gegen den Brexit

Wer sind die „Breunion Boys“?

Die „Breunion Boys“ wurden von Julia Veldman erfunden und nach dem Vorbild „Take That“ gecastet. Wie jetzt.de berichtet, soll die Grafikerin wochenlang nach hübschen Burschen gesucht haben, die an das europäische Ideal glauben. Schließlich wurde sie fündig. Die Mitglieder Seyed und Hajo studieren eigentlich Medizin, Joshua hat eine eigene Medienfirma, Pablo ist Hotelmanager und Gilles ist Musiker. „Ich hatte das Gefühl eines allgemeinen Verlusts, als die Briten dafür gestimmt haben, die EU zu verlassen“, sagte Veldman jetzt.de. Das habe sie an die Auflösung von „Take That“ erinnert – und dann kam ihr wohl die Idee für das Casting. Der Song „Britain Come Back“ ihrer Sprösslinge ist sozusagen eine Liebeshymne an Großbritannien. Eine weitere Single namens „The Real Deal“ wurde im Januar 2019 veröffentlicht.