Biker tanzen für Opfer des Christchurch-Anschlages

Christchurch — Nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch trauert ganz Neuseeland. Während dieser schweren Zeit erlebt das Land aber auch viel Anteilnahme — und das manchmal von ganz unverhoffter Seite. „Black Power", eine neuseeländische Bikergang, erwies den Opfern ihre Ehre, indem sie eine Interpretation des Maori Tanzes „Haka" aufführte.

Am Sonntag versammelten sich etwa zehn Mitglieder der 1970 gegründeten Motorradgang in der Nähe der Al Noor Moschee in Christchurch. Vor einer versammelten Menge von zahlreichen Trauernden begann die Gruppe eine Version des „Haka"-Tanzes aufzuführen. „Wir sind hier, um Liebe und Traurigkeit ausdrücken", so der Taktgeber. Der „Haka" gilt als traditioneller Tanz der Maori, der indigenen Bevölkerung Neuseelandes. Übersetzt bedeutet sein Name so viel wie „Lied mit Tanz" und wird unter anderem bei Beerdigungen aufgeführt.

Das Video der Zeremonie wurde tausendfach auf Twitter geteilt. Viele Nutzer dankten der Biker-Gang für ihre Anteilnahme und Solidarität mit der muslimischen Minderheit. (TT.com)