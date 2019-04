Sie nennen es das „Tinder für Rinder“

Von Matthias Christler

Der schaut nicht so toll aus, die Statur ist nicht ideal. Bei dem passt auch etwas nicht, die inneren Werte könnten besser sein. Und was ist mit dem? Allein schon der Name – „Mogul“. Er ist ein Top-Allrounder, heißt es in der Beschreibung und die Gene stimmen sicherlich auch. Immerhin hat er schon 41 Töchter, von denen man nur Bestes zu berichten weiß: „Die Fundamente sind herausragend und können vor allem mit den Sprunggelenken begeistern. Die ausgezeichneten Euter haben einen sehr guten Sitz. Die Milchleistungsvererbung bringt positive Inhaltsstoffe. Und auch eine Spitzen-Fleischleistung kann man sich erwarten.“

Romantische Liebe sieht anders aus. Statt eine Kuh zu besteigen, landet der Samen des Stiers in einer künstlichen Vagina. - Rinderzucht Austria

Der Stier „Mogul“ aus der Zuchtwertdatenbank der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter (ZAR) wäre als Partner für die eigenen Kühe sicher ein guter Fang. Das alles klingt nicht nur wie eine Online-Parternvermittlung, es ist tatsächlich eine. Die ZAR nannte ihren Anpaarungsplaner „OptiBull“ in einer Aussendung vor wenigen Tagen das „Tinder für Rinder“.

Der ideale Stiersamen

Anders als bei der Smartphone-App, mit der man seinen Traumpartner finden kann und sich dabei oft nur auf das Optische verlässt, fließen bei OptiBull allerhand Daten, z. B. genetische Informationen, in die Entscheidung mit ein. Im Vorjahr nutzten mehr als 4000 Betriebe in Österreich die Online-Anwendung, davon ca. 1000 in Tirol. Aus dem Portofolio wurden beim Fleckvieh 3217 Stiere für die Besamung der eigenen Kühe ausgewählt. Beim Braunvieh liegt dem Anbieter von OptiBull keine genaue Zahl vor, man schätzt, dass es an die 500 Stiere waren.

Hannes Leitner von der Rinderzucht Tirol erklärt, warum es so wichtig ist, dass die Bauern und Züchter einen idealen Stiersamen für ihre Kühe finden: „Wir brauchen einfach gesunde Tiere, die in den Betrieben gut funktionieren. Das Um und Auf ist inzwischen die Langlebigkeit“, erklärt er. Aber auch auf Eigenschaften wie das Fundament (die Klauen, die Beine, die Sprunggelenke und die Bewegungsfähigkeit) oder die Euter wird geachtet. „Immerhin arbeitet man jeden Tag zweimal mit den Eutern.“ Und vor allem bei der Milchproduktion kommt es sehr wohl auf die inneren Werte an. „Gute Fett- und Eiweißwerte brauchen schon eine genetische Grundlage, den Rest kann man über die Fütterung steuern.“

Der Samen wird tiefgefroren gelagert, unter anderem in der Samendepotstelle Rotholz. - Rinderzucht Austria

Wie nutzen nun Bauern das „Tinder für Rinder“? Wichtig sei, erklärt Leitner, dass man seine eigenen Kühe kennt, ihre Stärken und Schwächen, und dann kann man in dem Online-Programm 40 Werte bestimmen, wie sich die Nachkommen entwickeln sollen. Zum Beispiel kann auch die Hornlosigkeit vererbt werden. Das Programm schlägt nach einer kurzen Suche, unter Berücksichtigung der Eingaben des Bauern und des Zuchtziels der Rasse, die passenden Stiere vor.

Auf die Größe kommt es an

An einem Beispiel beschreibt Leitner, worauf Bauern achten. „In Tux etwa gibt es einen Bauern, der seine Kühe auf der Alm unter einem Vorsprung melken muss. Die Kühe dürfen also nicht zu groß sein. Er sucht sich deshalb einen Stier, bei dem tendenziell eher kleinere Nachkommen wahrscheinlich sind“, sagt Leitner.

Ein Tierarzt führt die künstliche Besamung bei der Kuh durch. - Rinderzucht Austria

Auf www.rinderzucht-tirol.at kann man bei OptiBull einsteigen. Zusätzlich zu dem Online-Programm gibt es eine Vorort-Beratung und jeden Herbst wird ein Katalog herausgegeben, in dem sich die Mitglieder die passenden Stiere aussuchen. Ein Bonus bei OptiBull ist, dass man bei den ausgewählten Partnern sieht, ob eine Inzucht vorliegt. Auch die Gesundheitsdaten der Nachkommen sind hinterlegt.

Während bei der Partnervermittlung für Menschen sich eine wahre Liebe entwickeln kann, ist das beim „Tinder für Rinder“ ausgeschlossen. Der Stier produziert den Samen, dieser wird unter anderem in Rotholz gelagert, der Bauer zahlt wie bei „Mogul“ 16 Euro dafür und ein Tierarzt oder der Bauer selbst besamen die Kuh. Und nach ca. 260 Tagen wird das Kalb geboren. Ein einsames Sexleben, dafür optimierte Nachkommen.