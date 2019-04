Samsungs neues Falt-Handy bei ersten Tests nach einem Tag kaputt

Innsbruck — Noch bevor Samsungs neues faltbares Smartphone, das "Galaxy Fold", am 26.April in den USA offiziell an den Start geht scheint es wenige Tage zuvor, als könnte sich das 2000 Euro teure Gerät zu einem Fiasko für das Unternehmen entwickeln. Verschiedene Tester und Technik-Blogs, die das neue Auffalt-Smartphone bereits ausprobieren durften, sprachen von massiven Problemen — oft bereits nach nur einem Tag.

So gaben mehrere Tester an, dass bereits nach ein bis zwei Tagen das Display komplett den Geist aufgegeben hat. Ein Problem, dass häufiger aufkam, war, dass eine Hälfte des Displays zu flackern begann und schwarz wurde, wie Videos auf Twitter zeigen.

Auch zahlreiche Videos und Fotos, wo nach nur wenigen Malen falten die Bildschirmscharniere klar erkennbar sind, kursieren derzeit im Netz. 5 Reports about the Samsung Galaxy Fold Display becoming unusable are already here within minutes of the first one. Considering a few hundred units must have been given away, this is BAD Samsung. #GalaxyFold Calling it: #FoldGate.

Samsung RN: Internet, i don't feel so good. pic.twitter.com/9gU6DID5Lw

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 17. April 2019

Nicht alle Defekte, die derzeit im Netz die Runde machen, sind aber unbedingt auf Fehler am Gerät zurückzuführen. So versuchten manche Tester, die über dem Display angebrachte Folie abzuziehen, da sie glaubten, es würde sich um eine Schutzfolie handeln. "Ich habe die Schutzfolie entfernt, ohne zu wissen, dass man das nicht tun sollte (Kunden würden das auch nicht wissen). Es wirkte so, als könnte ich sie in der linken oberen Ecke abziehen, deswegen habe ich sie abgenommen", twitterte unter anderem Bloomberg-Technik-Redakteur Mark Gurman.



Samsung verteidigt die Ausfälle



Samsung hat sich bereits zu den Problemen geäußert. Man werde die kaputten Geräte umfassend untersuchen lassen, so der Technik-Konzern gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem soll die Information, dass die Folie auf dem Gerät nicht abgezogen werden darf, dem Kunden klar übermittelt werden. Trotz all dieser Probleme soll der Tag der Veröffentlichung aber nicht verschoben werden. In Österreich ist das Gerät ab 3.Mai erhältlich. (TT.com)