Von Justin Bieber bis zur Polizei: ,,BottleCapChallenge“ zieht Kreise

Innsbruck — Möglichst mühelos soll sie aussehen, dabei ist sie schwerer als gedacht: Unter dem Hashtag #BottleCapChallenge kursiert derzeit mal wieder eine amüsante Aufgabe im Netz. Sie lautet wie folgt: Zum Tritt ausholen, sich um die eigene Achse drehen und mit der Sohle den Schraubverschluss einer Flasche so streifen, dass er sich löst und zu Boden fällt. Ist das Kunststück gelungen, wird es in einem Video festgehalten und via Social Media in Umlauf gebracht.

Beinahe 170.000 entsprechende Beiträge wurden bereits veröffentlicht. Darunter tummeln sich einige bekannte Gesichter, so stellte sich etwa Schauspieler Jason Statham als einer der ersten der Herausforderung. Jüngst legten unter anderem Mariah Carey, Justin Bieber und — Überraschung! — die Wiener Polizei nach. Erstere bewies jedoch statt Schlagkraft eher Stimmgewalt: Die US-Sängerin bringt den Deckel scheinbar mit einem einzigen hohen Ton dazu, von der Flasche zu fliegen.

„Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein"

Popstar Justin Bieber hingegen sorgt mit einer Ansage für Aufsehen, bevor er zum Schlag ausholt: „Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein." Diesen nominiert der Sänger ebenso wie seine Ehefrau Hailey Bieber, sich der Challenge anzuschließen. Schon vor einigen Wochen hatte der 25-Jährige den Schauspieler via Twitter zu einem Mixed-Martial-Arts-Kampf (MMA) herausgefordert und damit für Verwirrung gesorgt.

Der wohl überraschendste Neuzugang bei der #BottleCapChallenge ist die Wiener Polizei. In dem 18-sekündigen Clip steigt ein Beamter aus dem Polizeiwagen, holt geschickt zum Tritt aus und kehrt zum Auto zurück. (kla)