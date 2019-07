Online-Banking mit neuen Regeln: Sicherer, aber unbequemer

Von Nina Werlberger

Innsbruck – Tirols Bankkunden müssen sich und ihr Handy auf verschärfte Sicherheitsregeln beim Online-Banking einstellen. Diese sollen Konsumenten bei ihren Geldgeschäften besser vor Gefahren im Netz schützen. Allerdings machen sie das Online-Banking auch komplizierter. Konsumentenschützer raten, sich rasch mit dem Thema zu beschäftigen, denn die Uhr tickt: Am 14. September ist Schluss mit dem einfachen Einstieg ins Bankportal mit PIN und Passwort. Auch der TAN-Code kommt dann nicht mehr per SMS. Grund: Die so genannte Zwei-Faktor-Authentifizierung wird europaweit zur Pflicht. Was das bedeutet, wie es funktioniert und was es bringen soll – der TT-Ombudsmann gibt Antworten:

1Warum wird der TAN per SMS abgeschafft? Grund dafür ist eine EU-Richtlinie mit dem sperrigen Namen PSD2. Sie soll den Zahlungsverkehr für Konsumenten in der EU sicherer machen. Großteils ist sie schon in Kraft. Ab Mitte September wird nun allerdings auch die so genannte starke Kundenauthentifizierung – auch Zwei-Faktor-Authentifizierung genannt – endgültig verpflichtend. Das hat unter anderem zur Folge, dass die Banken ihr Online-Banking verändern müssen – und etwa den einfachen SMS-TAN zum Unterschreiben von Überweisungen und Co. nicht mehr verschicken dürfen. Stattdessen arbeiten sie künftig mit Apps und einigen anderen Anwendungen. Das Gute: Betrüger können mit gestohlenen Bankzugangs- oder Kreditkartendaten weniger anfangen. Der Wermutstropfen: Die Vorgaben machen bisher einfache Abläufe komplizierter.

2 Was genau ist eigentlich eine starke Kundenauthentifizierung? Bei jeder elektronischen Zahlung muss die Kundenauthentifizierung in Zukunft aus zwei von drei Elementen bestehen. Ein Mensch muss dabei erstens etwas wissen, das nur er wissen kann – beispielsweise einen PIN-Code oder ein Passwort. Er muss zweitens etwas besitzen, das eindeutig ihm gehört – ein Smartphone etwa beim Online-Banking. Und er muss drittens etwas vorweisen, das nur er hat – zum Beispiel seinen Fingerabdruck, seine Stimme oder sein Gesicht bei der Gesichtserkennung.

3Was soll ich tun, wenn ich kein Smartphone habe oder es nicht fürs Online-Banking verwenden will? Die Banken haben großteils Alternativen für diesen Fall im Angebot. Dazu sei man laut EU-Richtlinie zwar nicht verpflichtet, sagt Oswald Wolkenstein, Geschäftsführer der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Tirol. Aber jede Bank werde eine Lösungsmöglichkeit anbieten, unter anderem mit dem cardTAN-Verfahren oder über Token (mehr dazu unter Punkt 4). Die Kundenberater stünden für Fragen gern zur Verfügung.

Bernd Lausecker ist Finanzexperte beim Verein für Konsumenteninformation (VKI). Er sieht hier schon Probleme. Eine der Alternativen sei nämlich, alle benötigten Tools am gleichen Computer daheim zu installieren. Dadurch werde die Sicherheit aber unterhöhlt. Der Experte fordert von den Banken daher, eine gesetzeskonforme Lösung zu finden, um auch jene zu unterstützen, die kein Smartphone haben oder es nicht nutzen können, etwa wegen Funklöchern.

Lausecker kritisiert außerdem das Begriffs-Wirrwarr rund ums Thema. Ob PushTAN, ID-App, Authentifizierungs- oder Mobile-Banking-App, die kreativen Namen der neuen Tools verwirren so manche Konsumenten. Dazu komme noch der Marketing­sprech der Institute. „Die Kommunikation ist suboptimal“, sagt Lausecker zur TT – wobei sich einige Banken auch Mühe geben und den Kunden mit Erklärvideos helfen würden.

4Wie reagieren die Tiroler Banken auf die neuen Regeln? Die Kreditinstitute sind gerade dabei, ihre Kunden zu informieren, einige haben ihre Plattformen bereits seit Längerem umgestellt. So passten Erste Bank und Sparkasse ihr Online-Banking-Modell „George“ bereits im März an. Zwei Millionen Nutzer sind österreichweit seither aufgefordert, die Login- und Freigabemethoden zu ändern. Nun wird das bisher genützte TAC-SMS-Verfahren endgültig von der neuen „s Identity App“ abgelöst. Die App ist an sich gratis, allerdings ist eine von drei Nutzungsvarianten kostenpflichtig – laut Bank sei es aber nicht nötig, diese zu wählen.

Bei Raiffeisen ersetzt der pushTAN die smsTAN. Das betrifft die Nutzung des Onlinebankings „Mein Elba“ am PC und am Smartphone. Login und Zeichnung laufen künftig über eine einzige App, die „Mein Elba-App“. Über alle Ein- und Ausgänge wird über Push-Benachrichtigungen am Handy informiert.

Bei der BTV wird aktuell auf die „BTV Security App“ umgestellt. Spätestens ab dem 14. September wird die bisher genützte „Security Card“ nicht mehr gültig sein. Die Bank rät, bis Ende Juli umzusteigen. Dies sei kostenlos.

Bei der Volksbank Tirol heißt das neue Freigabe-Verfahren „VB ID-App“. Das Programm ist mit dem Smartphone des Kunden und seinen Zugangsdaten verbunden. Es arbeitet mit einem vierstelligen Code (Quick-ID) bzw. der Anmeldung mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Als Alternative gibt es den cardTAN, bei dem die Identifikation über einen Generator erfolgt (auch bei anderen Banken möglich).

Bei der Hypo Tirol müssen die Kunden auf die neue „hypoGO-App“ umstellen, die sie zusammen mit dem Onlinebanking-Tool „hypo@home“ verwenden. Die neue App ersetzt kostenlos die bisher genützte „tresorTAN-App“. Wer kein Smartphone hat, der kann als Alternative einen „Fido Token“ verwenden. Das ist ein kleines Gerät, das über einen USB-Stecker am PC angeschlossen und mit den Banking-Login-Daten aktiviert wird (Kosten: rund 20 Euro).

5 Gibt es einen Tipp, wie ich meine Bankgeschäfte künftig am besten handhabe? Ja, sagt VKI-Experte Lausecker. „Es gilt weiterhin die Empfehlung: Das Online-Banking erledige ich zuhause auf dem leitungsgebundenen PC, während ich auf dem Handy mit der App eine TAN-Freigabe mache.“