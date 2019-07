Digital Detox: Richtig ausschalten beim Abschalten

Von Beate Troger

Zweitausendsechshundertsiebzehn Mal am Tag wischen wir über das Handy. Achtundachtzig Mal täglich erfolgt der Kontrollblick. Durchschnittlich verbringen die Österreicher 3,4 Stunden pro Tag im Internet. Zwischen WhatsApp, Online-Einkaufen und den sozialen Netzwerken ist der Grat zwischen intensiver und exzessiver Nutzung schmal.

„Digitale Auszeiten werden für jeden Nutzer in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen“, ist die Tirolerin Monika Schmiderer überzeugt. Die Oberländer Unternehmerin steckte selbst vor wenigen Jahren im digitalen Dauerstress, schramm­te knapp am Burnout vorbei. „Um 4.20 Uhr nachts habe ich einem Kunden noch eine E-Mail geschickt und danach beschlossen, so kann es nicht mehr weitergehen“, berichtet sie. Ihr Buch „Switch off und hol dir dein Leben zurück“ ist gleichzeitig fachliche Aufarbeitung zum Thema und Anleitung zum Abschalten.

Zeit wieder mit Sinn erfüllen

„Digital Detox funktioniert nur mit entsprechender Begleitung, wenn auch erfüllende Alternativen geboten werden“, erläutert Schmiderer. Denn die knapp dreieinhalb Stunden der Handynutzung im digitalen Paralleluniversum täglich seien eine lange Zeit, und diese gelte es wieder sinnvoll zu füllen. In Seminaren und Digital-Detox-Urlauben lädt sie die Teilnehmer ein, das Smartphone abzugeben. Mithilfe von Meditationen und Achtsamkeitsübungen gibt sie Anleitungen, tief in sich hineinzuspüren, was denn in der analogen Welt Freude und Entspannung bringe. Lieben statt liken, genießen statt googlen, so lauten dabei ihre Schlagworte.

„Nachhaltiges Digital Detox bedeutet, langfristig eine gesunde Balance zwischen dem realen und digitalen Leben zu bewahren", meint Monika Schmiderer, Autorin und Digital-Detox-Expertin. - Florian Koell

„Die Menschen fühlen sich befreit“, berichtet die Bestseller-Autorin, immerhin bringe die digitale Präsenz auch jede Menge Verpflichtungen mit sich. E-Mails wollen sofort beantwortet werden, Follower in den sozialen Netzwerken bei der Stange gehalten werden, und natürlich sollte auch in den zig WhatsApp-Gruppen mitdiskutiert werden. Dem Großteil der Entspannungsuchenden gelinge es, bestimmte Gewohnheiten im Netz nicht mehr aufzunehmen und langfristig eine gesunde Balance zwischen realem Leben und digitaler Präsenz zu bewahren, bilanziert Monika Schmiderer.

Für den Psychotherapeuten Dominik Batthyány ist wichtig, dass Internetnutzer eine digitale Achtsamkeit entwickeln: „Es sollte das Ziel sein, das Lenkrad bewusst in die Hand zu nehmen.“ Er ist Leiter der Beratungsstelle für Mediensucht an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien. Klar definierte Nutzungszeiten, zum Beispiel für das Abrufen von E-Mails, könnten den Menschen helfen, nicht von ihren Geräten getrieben zu werden.

Die Auszeit richtig vorbereiten

Ob Digital Detox eine langfristige Änderung der Verhaltensweisen bringt, will Batthyány nicht beurteilen. Es sei allerdings nicht schlecht, eine bestimmte Zeit auf Smartphone & Co. zu verzichten. „So lernt man sich selbst und seinen Umgang mit dem Smartphone kennen.“ Das Ziel sei, selbstbestimmt und vernünftig mit Medien umzugehen. Das A und O sei die gute Vorbereitung, sind sich Autorin Schmiderer und Batthyány einig. Das heißt, Abwesenheitsnotiz einrichten und klar definieren, wie man nur im Notfall erreicht werden kann, um dann beruhigt in den Urlaub starten zu können.

Wann beginnt eigentlich Handy- oder Internetsucht? Medizinisch-wissenschaftlich sei eine ungesunde Abhängigkeit vom Smartphone noch nicht als Sucht definiert, erläutert Digital-Detox-Expertin Monika Schmiderer. Auch Psychotherapeut Batthyány beschwichtigt: „All jene, die nervös werden, wenn sie ihr Handy daheim vergessen, kann ich beruhigen: Das heißt nicht, dass man süchtig ist.“ Handysucht fange an, wenn jemand die Kontrolle verliert, Menschen nicht mehr schlafen oder Hobbys und Freunde vernachlässigt werden. Schlimmstenfalls sei der Job in Gefahr, Beziehungen scheitern und finanzielle Probleme treten auf.

„Wenn Kinder zu oft mit Smartphones ruhiggestellt werden, können sie sich viel schwerer selbst regulieren", meint Dominik Batthyány, Psychotherapeut. - batthyány

Der landläufigen Meinung, dass sich nur ältere Semester von Smartphone & Co. gestresst fühlen, widerspricht Batthyány: „Junge Leute empfinden das genauso als Stress.“ So sagen laut einer großen deutschen Studie rund 50 Prozent der 8- bis 14-Jährigen, dass das Smartphone ablenkt. Dominik Batthyány rät, das Handy nicht zu früh zugänglich zu machen. „Diese Medien haben einen irrsinnigen Sog.“ Wenn Kinder zu oft mit Smartphones ruhiggestellt werden, können sie sich viel schwerer selber regulieren. Eltern sollten den Medienkonsum begleiten. „Es ist ein Muskel, den Kinder und Jugendliche trainieren müssen.“