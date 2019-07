Huawei-Rückzieher: „Hongmeng“ nicht für Smartphones geeignet

Innsbruck — Der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei hat einen überraschenden Rückzieher gemacht, was sein hauseigenes Betriebssystem „Hongmeng" betrifft. Wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtet, sei das vor längerer Zeit angekündigte System nicht für Smartphones geeignet. Huawei will seine Handys stattdessen weiterhin mit Googles „Android" bespielen.

Dieser Schritt kommt überraschend. Im Zuge des Handelsstreits mit den USA war der Konzern auf eine „schwarze Liste" gesetzt worden. US-Firmen wurde kurzzeitig untersagt, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen. Huawei kündigte als Reaktion an, künftig sowieso ein eigenes System namens "Hongmeng" veröffentlichen zu wollen, das bereits seit Jahren in Planung war. Wie Vorstandsmitglied Catherine Chen (Senior Vice President von Huawei) nun aber sagte, ist das nicht für Smartphones, sondern lediglich für die industrielle Nutzung gemacht.

Eine weitere überraschende Aussage: Smartphone-Systeme enthielten normalerweise dutzende Millionen Zeilen Code, während „Hongmeng" nur ein paar Hunderttausend enthält. Deswegen sei das hauseigene System nicht so sicher. Auch in Zukunft will Huawei seine Smartphones deswegen mit dem Google-System Android ausliefern. (TT.com/reh)