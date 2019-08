Keine Chance für Hacker: So sind Handy und Co. auch im Urlaub sicher

Innsbruck – Smartphones, Laptops und Tablettes sind heutzutage die ständigen Wegbegleiter, daher dürfen sie auch im Urlaub nicht fehlen. Wer aber unterwegs online geht, sollte wissen, wie er seine Daten am besten schützen kann.

Ein Tipp ist es, seine Zugangsdaten niemals im genutzten Webbrowser abzuspeichern. So wird es unmöglich gemacht im Falle eines Diebstahles auf die ursprünglichen Konten zuzugreifen.

Kostenlose, frei zugängige WLAN-Netzwerke sind zwar praktisch, aber auch nicht ohne Gefahr. Kriminelle nutzen diese oft, um eingeloggte Endgeräte mit einer Spähsoftware zu versehen. Durch so genannte „Keylogger“ lassen sich Eingaben über die Tastatur in Echtzeit verfolgen und kopieren. Um sich davor zu schützen, sollten Smartphone, Tablet und Co. nur in Netzwerke einloggt werden, in denen man individualisierte Kennwörter benötigt.

Eine der sichersten Varianten stellt das „Virtuelle Privates Netzwerk“ (VPN) dar. Einen VPN-Zugang können für die meisten Browser als kostenloses Plug-in heruntergeladen werden. Die gesicherte Verbindung des VPNs führt in ein Serverntzwerk und von dort aus erst ins Internet. Diese Verbindung ist von außen nur schwer nachzuvollziehen. Passwörter auszuspähen wird so ungleich schwieriger für Kriminelle.

Die sicherste Variante ist der Passwortmanager. Diese Software generiert Passwörter mit einem hohen Sicherheitsfaktor und speichert diese. Die Kombinationen können bei Bedarf sicher abgerufen werden. Der Passwortmanager fungiert als Datenbank, in der jeder genutzer Zugang hinterlegt und bei Bedarf abgefragt werden kann. (anh, pte)