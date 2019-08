INNstablick 2019: Innsbruck und seine Stadtoasen

Innsbruck hat viele Stadtoasen — und genau diese suchen das Stadtarchiv/Stadtmuseum in Kooperation mit dem Stadtmarketing, Foto Lamprechter und dem 6020-Magazin. Zum zweiten Mal initiierte die Stadt den Instagram-Fotowettbewerb #INNstablick. Noch bis 9. September können Interessierte ihre schönsten Fotos zum Motto „Meine Innsbrucker Stadtoase" unter dem Hashtag #INNstablick auf Instagram posten.

Eine Jury wählt dann anschließend die besten Einsendungen aus. Diese werden in einer Ausstellung ab 18. September im Stadtarchiv/Stadtmuseum öffentlich ausgestellt. BesucherInnen können zudem mit ihrer Stimme den Publikumspreis küren. Aktuell sind bereits Hunderte Fotos von der Jury in ihren bisherigen Sitzungen ausgewählt worden. Eine Teilnahme am Wettbewerb ist jederzeit noch möglich. (TT)