Mails mit zwielichtigen Zahlungsaufforderungen: Bitte ignorieren und löschen

Von Hansjörg Jäger

Immer wieder erliegen risikofreudige oder naive Menschen der Versuchung, auf einfache Art schnell zu viel Geld zu kommen. Das nutzen dann gewiefte Verkäufer, um mit den unterschiedlichsten Methoden mit der Gier anderer Leute die eigene Kasse zu füllen. Seit dem Auftauchen der so genannten Kryptowährungen eröffnet sich ihnen ein neues, weites Feld und jeder, der diesen Verlockungen erliegt, muss sich im Klaren sein, dass er sich dabei auf sehr dünnes Eis begibt.

In jüngster Zeit versuchen offensichtlich internationale Betrüger eine besonders infame Masche anzuwenden, um den Handel mit Bitcoins anzukurbeln. TT-Leser berichten uns von Mails, in denen behauptet wird, dass sie gehackt wurden und danach bei sexuellen Handlungen ertappt und gefilmt worden seien. Diese Filmchen würden über Internet an alle ihre Kontakte verbreitet, wenn sie nicht umgehend einen bestimmten Betrag dieser Währung kaufen und an eine bestimmte Adresse überweisen würden. Wir hätten dies als dummdreisten Versuch abgetan, wenn nicht diese Woche sogar an unsere Adresse eine derart erpresserische Aufforderung ergangen wäre.

Wir raten deshalb dringend, solche oder ähnliche Schweinereien zu ignorieren, sie an den Internet- Ombudsmann (kontakte@ombudsmann.at) weiterzuleiten und dann umgehend zu löschen.