Vorreiter Wörgl: Erste Stadt Österreichs mit vollständigem 5G-Netz

Wörgl – Der Ausbau des 5G-Netzes schreitet auch bei Drei voran. Wörgl wird als erste Stadt Österreichs vollständig mit einem 5G-Netz von Drei ausgestattet. Damit ist Wörgl die dritte Gemeinde mit einem 5G-Netz von Drei. Zuvor hatte das Mobilfunkunternehmen in Linz ein zusammenhängendes 5G-Netz in Betrieb genommen, gefolgt von einem Launch in Pörtschach am Wörthersee.

Wörgl werde damit zu einem 5G Vorreiter, sagte Drei-CEO Jan Trionow bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Netzes am Dienstag in Wörgl. „Die schnelle Internet-Anbindung ist einer der wichtigsten Zukunftsfaktoren für unseren Wirtschafts- und Bildungsstandort“, erklärte Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner. Dank 5G sei Wörgl nun früher als erhofft in der Lage, das gesamte Gemeindegebiet mit Highspeed-Internet zu versorgen, fügte sie hinzu. In den kommenden Monaten will Drei sein 5G-Netz weiter ausbauen, hieß es. Sobald genügend Standorte angebunden sind, sollen auch neue Angebote mit 5G-fähigen Endgeräten und Tarifen auf den Markt gebracht werden. Bis dahin lädt der Mobilfunker interessierte Kunden, Unternehmen und Institutionen in den bereits versorgten Gemeinden ein, sich für einen 5G-Test zu melden.

Bis Jahresende peile das Unternehmen, eine Tochterfirma des chinesischen Mischkonzerns Hutchison, auch die 5G-Vollversorgung von Linz und weiteren Regionen in ganz Österreich an. Wo das sein wird, hänge davon ab, wo 5G am dringendsten benötigt wird, hieß es. (APA)