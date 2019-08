Netflix: Durch Update wird Suche nach neuen Filmen und Serien übersichtlicher

Los Gatos — Die Streaming-Plattform Netflix erleichtert ihre Übersicht bei kommenden Filmen, Serien und Shows, berichtete die Plattform futurezone. Das Update zeige nicht nur brandneue Erscheinungen, sondern auch, was in der aktuellen Woche und in der kommenden erscheinen wird, teilte die Firma via Twitter mit. Die Features kann man in der Navigationsleiste finden. Durch den „Erinner Mich"-Button kann man nun Inhalte unter „Meine Liste" vormerken. Dann bekommt man eine Push-Benachrichtigung.

Filme- und Serien-Trailer werden weiterhin verfügbar sein. Das neue, an das Nutzerverhalten angepasste Feature wurde vergangene Woche laut der Plattform Variety bei einigen Nutzern am Smart-TV getestet, ist jedoch noch nicht global für alle verfügbar. Es wird auch gerade an einem ähnlichen Feature für iOS- und Android-Geräte gebastelt. (TT.com)