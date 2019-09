„One More Thing“: Diese Neuheit könnte Apple am Dienstag vorstellen

Cupertino — Am kommenden Dienstag (10. September) wird Apple bei einem Special Event vermutlich die neuesten iPhones präsentieren. Neben den neuesten Smartphone-Modellen könnte Apple seine berühmt-berüchtigte „One More Thing"-Folie (in etwa: „noch etwas") auspacken und unerwartet eine weitere Neuheit vorstellen: Wie Technik-Insider vermuten, könnte ein sogenanntes „Apple Tag" veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um eine Art „Schlüsselfinder" in Tracker-Form. Bereits im Juni war in der iOS-13-Betaversion für Entwickler ein Hinweis darauf gefunden worden.

