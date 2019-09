Die Wiener Polizei twitter wieder 24 Stunden lang

Wien — Unter dem Hashtag „#24h133" startet die Wiener Polizei am kommenden Samstag um 7 Uhr den dritten „Twitter-Marathon" und wird so wieder 24 Stunden lang alle Streifeneinsätze publizieren. Getwittert werden Einsatzgrund und betroffener Bezirk, der genaue Einsatzort bleibt auf dem Account der Landespolizeidirektion aber unerwähnt, um Behinderungen der Polizeiarbeit durch Schaulustige zu vermeiden.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten und aktuellen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenbesatzungen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Polizeiarbeit näher zu bringen", schrieb die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung. Der „Twitter-Marathon" ist eine gemeinschaftliche Aktion des Referats Soziale Medien und der Landesleitzentrale der Wiener Polizei. (APA)