Instagram stellt neue Nachrichten-App „Threads“ vor

Innsbruck — Das soziale Bildernetzwerk Instagram hat am Donnerstag eine neue Nachrichten-App mit dem Namen „Threads from Instagram" vorgestellt. Die App soll Usern ermöglichen, gut mit seinen engsten Freunden in Kontakt zu bleiben. „Threads" zielt vor allem auf die alltägliche Kommunikation im privaten Rahmen ab. „Man kann über Fotos kommunizieren, was mach macht und wie es einem geht", so Instagram in einem Blogeintrag. Mit seinen Liebsten kann man demnach Fotos, Videos, Nachrichten, Storys und seinen Status teilen.

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Bereits im Vorjahr hatte Instagram in seiner Haupt-App die Funktion „Enge Freunde" eingeführt, bei der Storys nur mit eben diesen geteilt werden können. Diese Funktion wird nun sozusagen in eine eigene App gepackt.

Wie das Facebook-Tochterunternehmen mitteilte, kann die Nachrichtenfunktion in der Instagram-App weiter verwendet werden — Nachrichten an „Enge Freunde" erscheinen ab sofort in beiden Apps. „Threads" soll ab sofort weltweit verfügbar sein. (TT.com/reh)