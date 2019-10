Sony lüftet Geheimnis: PlayStation 5 kommt zu Weihnachten 2020

Der Technikkonzern Sony hat endlich verraten, wann es die neue PlayStation 5 zu kaufen geben wird. Laut einem Blogeintrag soll sie rund um Weihnachten 2020 erhältlich sein. Die Konsole an sich wird demnach wohl keine großen Neuheiten mit sich bringen.

Ein Controller, der gleichzeitig in den Handel kommen soll, hat da mehr Potenzial. In ihm wurde eine neue Haptik-Technologie verbaut. Sie soll verschiedene Untergründe in Spielen besser fühlbar machen. Die „Rumble"-Technologie, die seit 1997 in DualShock-Controllern zum Einsatz kam, wird ersetzt.

Durch eine Modifikation des Triggers („adaptive triggers") soll es möglich sein, Dinge wie etwa das Spannen eines Bogens erlebbar zu machen. Weitere Details wurden nicht verraten. Was die PlayStation 5 kosten wird, ist bisher unbekannt. (TT.com/reh)