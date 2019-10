Ausgerechnet Facebook finanziert Ethik-Institut an der TU München

Innsbruck — Seit Jahren steht Facebook in der Kritik, zu wenig gegen die Verbreitung von unethischen Botschaften, Falschnachrichten und Hasskommentaren vorzugehen. Nun tritt ausgerechnet das soziale Netzwerk als großer Gönner in Sachen Ethik in Erscheinung. Facebook unterstützt die Technische Universität München mit einer kräftigen Finanzspritze. 6,5 Millionen Euro gehen ausgerechnet an ein neu gegründetes Institut zu ethischen Fragen in der Künstlichen Intelligenz.

