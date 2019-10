eGovernment: Österreich in der EU unter den Top 3

Wien – Gute Noten für die Bemühungen um die Digitalisierung der Verwaltung hat Österreich bekommen: Im eGovernment-Benchmark 2019 der EU-Kommission landete die Republik am dritten Platz von 36 Ländern. Nach diesem Aufstieg um drei Ränge gehört Österreich jetzt mit Malta und Estland zu den Top 3 in Europa.

Österreichs Verwaltung zähle also zu den innovativsten in Europa, lobte Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl Freitag in einer Aussendung. Sie verwies auf die App „Digitales Amt“, die bereits zwei von zehn Smartphone-Nutzern installiert hätten. Mit dem Wandel vom „electronic zum mobile government“ setze Österreich neue Maßstäbe für andere Länder. Aufholbedarf besteht aber noch bei der Online-Erledigung von Amtswegen. Hier liegt Österreich nur knapp über dem europäischen Mittel.

Im „eGovernment Benchmark“ untersucht die Europäischen Kommission jährlich digitale Verwaltungsservices in den 28 EU-Mitgliedsändern sowie in Island, Montenegro, Norwegen, Serbien, der Schweiz und der Türkei - und heuer erstmals auch in Albanien und Nordmazedonien. (APA)

