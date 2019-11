200 Sekunden statt 10.000 Jahre: So schnell ist Googles Quantencomputer

Von Nina Werlberger

Der Suchmaschinen-Riese Google gibt der Welt gerade einen Einblick, was die Computer der Zukunft können. Vor wenigen Tagen ist Google ein bedeutender Schritt bei der Entwicklung von Quantencomputern gelungen. Mithilfe eines neuen Prozessors namens „Sycamore“ sei es möglich, eine Rechnung in 200 Sekunden zu erledigen, für die der aktuell schnellste Supercomputer 10.000 Jahre benötigen würde. Das schrieben die Forscher des US-Giganten in einem Bericht in dem Wissenschafts-Journal Nature.