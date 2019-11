Gut zu wissen: Wie man Fake-Bewertungen bei Amazon erkennt

Innsbruck — 360 Millionen Euro: So viel Geld nimmt der Onlinehändler Amazon pro Jahr in die Hand, um gefälschte Produktrezensionen aufzuspüren und zu bekämpfen. Was viel klingt, ist aber vermutlich nur ein Tropen auf den heißen Stein. Denn das Geschäft mit den Fake-Bewertungen ist schwer in den Griff zu bekommen.

Kleidung, Haushaltsgeräte, Accessoires und vor allem Technik: Hauptsächlich unter Produkten aus dem asiatischen Raum findet man meist dutzende „optimierte" Rezensionen, für die die Verfasser Bares bekommen. Wie man diese Fake-Bewertungen von "echten" Beiträgen unterscheidet und wie die Betrüger vorgehen, lesen Sie hier:

Wie erkennt man Fake-Bewertungen?

- Ist der Kauf verifiziert? Bei Amazon kann jeder für jedes Produkt eine Bewertung schreiben, ohne dieses zu besitzen. Amazon hat das Label „Verifizierter Kauf" eingeführt, um Betrug zu verhindern. Nicht verifizierte Käufe sind häufiger manipuliert.

- Anzahl der Rezensionen beachten: Wenn ein Produkt erst seit kurzem verfügbar ist, aber bereits auffällig viele Bewertungen hat, ist meistens etwas faul. Nichts denken sollte man sich diesbezüglich aber bei sehr gefragten Produkten wie etwa dem neuen iPhone — dass das sehr schnell sehr viele Bewertungen bekommt, liegt auf der Hand.

- Auf Formulierungen achten: Bewertungen mit übertriebenen Beschreibungen, die klingen wie Werbung, könnten auf eine finanzielle Gegenleistung hindeuten. Wenn ein „Kunde" ausschließlich positive Adjektive und Superlative verwendet, ist das ebenfalls verdächtig.

- Die Länge ist ein Indiz: Auffällig lange Rezensionen deuten vor allem bei bisher wenig bewerteten Produkten darauf hin, dass der Hersteller möglicherweise nachgeholfen hat. (Bei beliebten Produkten sind lange Bewertungen hingegen nicht ungewöhnlich.)

- Auf Namen der Tester achten: Bewertungen, die unter einem Pseudonym und nicht unter einem „echten" Namen verfasst wurden, können ein Indiz für Schwindel sein. Es hilft meist, sich das Profil des Verfassers anzusehen. Hat der User viele Produkte des selben Herstellers getestet, könnten die Bewertungen gekauft sein. Bewertet jemand vier Mal pro Jahr ein ähnliches Produkt, deutet das auf gekaufte Rezensionen hin (ein Mensch, der fünf Staubsauger pro Jahr braucht, muss sehr viel Pech haben).

- Nur positive Bewertungen? Hat ein Produkt nur Bewertungen mit fünf Sternen und davon sehr viele, ist das höchst verdächtig.

- Aufs Gesamtbild achten: Man sollte nicht nur auf die Gesamtzahl der Bewertungen achten, sondern auf das Verhältnis von guten zu schlechten Bewertungen. Ein Produkt, das 100 Bewertungen hat, ist nicht unbedingt besser als eines mit nur 20 Bewertungen. Es kann ja sein, dass von den 100 Bewertungen nur 10 positiv und 90 negativ sind. Bei dem Produkt mit 20 Bewertungen könnten aber 15 positiv und eine negativ sein. Am Ende sollte man sich zu einem gewissen Grad auf sein Bauchgefühl verlassen.

Was kann man konkret gegen Fake-Bewertungen tun?

Man kann die vermeintliche Falschrezension melden. Dazu einfach unter der Bewertung auf „Missbrauch melden" klicken. Ein Popup-Fenster geht auf, in dem man noch einmal auf „melden" klicken muss. (TT.com/reh)