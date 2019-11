Neuer Bezahldienst von Facebook für Messenger

San Francisco – Wenige Wochen, nachdem große Partner von Libra ausgestiegen sind, stellt Facebook einen neuen Bezahldienst vor – bei dem die abgesprungenen Partner wieder dabei sind, berichtet die Internetplattform futurzone.

Facebook Pay setze aber nicht auf Kryptowährungen, es diene in erster Linie dazu, um in Apps des Facebook-Konzerns direkt zu bezahlen zu können, ohne dazu andere Dienste nutzen zu müssen. Es werde direkt in die Apps des Facebook-Konzern integriert und ist keine Extra-App. Facebook Pay für den Messenger soll diese Woche in den USA ausgerollt werden.

Es kann dann im Messenger Geld gespendet, Käufe in Spielen gemacht, Veranstaltungs-Tickets bezahlt, Geld an Freunde geschickt und Käufe von ausgewählten Händlern im Facebook Marketplace gemacht werden. Facebook Pay soll später auch international starten und für Instagram und WhatsApp verfügbar werden. Einen Zeitpunkt dafür hat Facebook noch nicht genannt, so futurzone. Die Zahlung werde im Hintergrund durch PayPal oder Stripe abgewickelt. Visa und Mastercard würden ebenfalls direkt unterstützt.

Facebook Pay basiere auf der bestehenden Finanzinfrastruktur und Partnerschaften und sei unabhängig von der Calibra-Wallet, die im Libra-Netzwerk laufen wird, so der Konzern in einer Ankündigung.

Facebook Pay sei entwickelt worden, um die Karten- und Bankkontonummern der Nutzer zu speichern und zu verschlüsseln, so Facebook weiter. Dabei würde die Betrugsüberwachung auf den Systemen von Facebook durchzuführen, um unbefugte Aktivitäten erkennen und Benachrichtigungen über Kontoaktivitäten bereitzustellen zu können. (TT.com)