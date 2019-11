LG plant Smartphone mit Roll-Display

Seoul – Der Smartphone Hersteller LG scheint an einem Smartphone zu arbeiten, das sich mithilfe eines rollbaren Displays erweitern lässt, berichtet die Plattform futurzone. Dafür habe das Unternehmen bereits ein Patent angemeldet. Anstatt eines klappbaren Handys, wie das Galaxy Fold oder Motorola Razr, soll sich der Bildschirm ausziehen lassen. Das Magazin LetsGoDigital fertigte Grafiken anhand der im Patent beschriebenen Designs an. Demnach soll das Gerät im Tablet-Modus besonders dünn sein. Ein weiteres Patent des südkoreanischen Herstellers zeige ein faltbares, durchsichtiges Smartphone. Ob sich LG für eine der Varianten entscheidet oder seine transparente OLED-Technologie auch beim erweiterbaren Handy zum Einsatz kommt, bleibe abzuwarten, so futurzone.

Die Display-Technologie ist nicht neu: Der LG Fernseher OLED TV R 65R9 lässt sich ebenfalls zusammenrollen. Das Gerät hat noch keinen Verkaufsstart oder Preis. Experten rechnen aber, dass 10.000 US-Dollar fällig werden könnten. (TT.com)