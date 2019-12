Gut zu wissen: Diese Apps rocken die Silvesterparty

Von Nina Werlberger

Innsbruck – Eine Silvester-Party zu planen, ist keine ganz einfache Sache. Wer sich von der Aussicht auf Geschirrberge, Sektleichen und ärgerliche Nachbarn dennoch nicht abhalten lassen möchte, heuer den Gastgeber zum Jahresschluss zu geben, der kann sich dafür praktische und amüsante Helferlein aufs Handy holen.

Inzwischen gibt es eine stattliche Anzahl von Apps, die das Warten auf den Glockenschlag versüßen oder die Zeit bis dahin zumindest unterhaltsamer gestalten sollen.

Ein Programm mit Potenzial zum neuen Klassiker ist die Countdown-App. Mit einer solchen ist es nicht mehr notwendig, beim Warten aufs Feuerwerk den Fernseher auf volle Lautstärke zu drehen, um nur nicht das „Zehn-neun-acht-sieben ...“ und den anschließenden Donauwalzer zu verpassen. Ausgekühlte Wohnzimmer und gefrustete Nachbarn lassen sich mit einem der Programme entspannt verhindern. Es gibt sie für Android-Handys und iPhones.

Doch lange bevor die Böller knallen, stellt sich das Silvestervolk meistens einige andere Fragen. Was wird wohl die Zukunft bringen? Auch das traditionelle Bleigießen hat beim Silvester 4.0 sein Plätzchen – und zwar ganz ohne giftige Dämpfe. Beim Bleigießen am Smartphone können sich die Gäste ganz ohne Kerze, Patzerei und Gestank austoben (wobei das echte Blei ohnedies seit dem Vorjahr verboten ist). Versprochen werden von den Entwicklern „absolut zufällige Figuren“. So wie auch beim echten Bleigießen müssen die Partygäste danach sagen, welche Gegenstände sie im digitalen Schwermetall zu erkennen glauben. Die App erklärt auch die Bedeutung der Figuren für das persönliche Jahr 2020.

Ähnliche Party-Helferlein liefern übrigens die Möglichkeit, im Kaffeesatz zu lesen oder in eine Kristallkugel zu schauen.

Wer seine Silvesterparty nicht frühzeitig entgleiten lassen will, der kann den Alkoholkonsum seiner Gästeschar per App im Visier behalten. Promille-Rechner versuchen, den individuellen Alkoholspiegel zu eruieren. Wer das Körpergewicht und die Zahl der konsumierten Getränke eingibt, bekommt eine ungefähre Vorstellung seines Zustands auf den Bildschirm gerechnet.

Mit der App „Drunk Mode Keyboard“ können Besucher ihr Handy zudem rechtzeitig in den „Besoffen-Modus“ schalten – und damit verhindern, dass sie später am Abend Nachrichten in ihr Telefon tippen und verschicken, die sie später womöglich bereuen würden.

Wer hingegen den Getränkekonsum seiner Gästeschaft lieber etwas unterstützen möchte – was an dieser Stelle natürlich nicht angeraten werden soll –, für den gibt es auch allerlei digitale Trinkspiele. Sie haben Namen wie „Dirty Charades“ oder „Frau Horst“. Jetzt tanzt noch immer keiner auf dem Wohnzimmertisch? Vielleicht hilft ja noch der Party-Klassiker „Wahrheit oder Pflicht“. Auch er hat es mittlerweile geschafft, in die App-Stores aufgenommen zu werden.

Geübte Partyplaner kennen auch das folgende Problem: Einer muss dauernd zum Laptop rennen, um Playlists zu durchforsten und neue Alben aufzulegen – und am Ende läuft dann das Radio. Wer das Musik-Thema diesmal nicht dem Zufall oder dem mäßig begabten Hobby-DJ aus der Nachbarwohnung überlassen will, für den gibt es Abhilfe in Form einer Vielzahl an Musikmix-Apps. Bei Apple existiert zum Beispiel das Helferchen „djay“, das Beats kreiert, Musik remixt und eine intelligente Autoplaylist mischt.

Ganz wichtig am Silvesterabend: natürlich das Essen. Der Dinner-Party-Planer „BigNight“ unterstützt bei der Organisation und Menüplanung. Beim Mixen von spritzigen Drinks mit und ohne Alkohol helfen Cocktail-Apps. Die Zutaten muss man zwar noch selbst besorgen, aber ansonsten führen Programme wie „Cocktail Flow“ oder „Meine Cocktailbar“ Schritt für Schritt durch den Entstehungsprozess.

Nun ist es fast geschafft, die Minuten kurz vor Mitternacht brechen an und jetzt sollen noch die SMS-Glückwünsche an Freunde und Kollegen verschickt werden? Wer lieber bei seinen Gästen bleibt, als allein auf der Couch vor sich hin zu tippen, der kann sich den „SMS Scheduler“ runterladen. Damit lassen sich vorgefertigte Nachrichten erstellen und automatisch an vorab ausgewählte Empfänger schicken – damit die Glückwünsche pünktlich zum Glockenschlag auch all jene Lieben erreichen, die es in diesem Jahr nicht mehr zur Party geschafft haben.