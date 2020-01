Gut zu wissen: Sicherheits-Fettnäpfchen im Netz, die es zu vermeiden gilt

Innsbruck — Nur nicht ins Fettnäpfchen klicken: Wer im Internet sicher unterwegs sein will, muss nicht sonderlich viel dafür tun. Die Devise lautet vielmehr „weniger ist mehr" — einige Dinge sollte man am besten einfach bleiben lassen. Dazu raten auch die Sicherheitsexperten von ESET, einem Unternehmen für Sicherheitssoftware: „Die meisten Probleme handeln sich Internetnutzer durch unbedachte Aktivitäten ein. Wer einfach mal den Finger still hält und nicht wahllos klickt, erhöht sein Sicherheitslevel enorm", sagt ESET-Security-Specialist Thomas Uhlemann. Dazu gibt es einige Grundregeln, die es 2020 zu beachten gilt.

Kostenlos registrieren und weiterlesen Dieser Exklusiv-Artikel ist nur für Nutzer verfügbar, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt kostenlos registrieren

Ich bin bereits registriert und möchte mich anmelden