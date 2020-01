„Hilfe. Halten Sie durch“: ORF entschuldigt sich für falsche Untertitel

Wien — Die in der ORF-TVthek zu findende Aufzeichnung der Angelobung der neuen türkis-grünen Regierung hat am Dienstag für Lacher im Netz gesorgt. Dort sind bei den Untertiteln nämlich aus Versehen die Untertitel einer anderen Sendung hineingerutscht . So kommt es zu durchaus komischen Kombinationen aus Text und Bild, wie einige Twitter-User festhalten:

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Aufgrund eines Abwicklungsfehlers seien in der ORF-TVthek die Untertitel der vorhergehenden Sendung wiederholt worden, bestätigte der Sender am Mittwoch. Sie waren nach ORF-Angaben sichtbar, wenn Zuschauer sich die Untertitel anzeigen ließen. Das Hauptprogramm von ORF2 sowie der TVthek-Livestream seien nicht betroffen gewesen. „Die falschen Untertitel wurden in der TVthek umgehend gelöscht und durch die korrekten ersetzt. Es werden Maßnahmen gesetzt, damit ein derartiger Fehler nicht mehr vorkommt", hieß es in der Stellungnahme. Der ORF bedauere den Vorfall und entschuldige sich dafür. (TT.com, dpa)