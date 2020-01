Letztes Update am So, 12.01.2020 15:42

Samsung zeigt unsichtbare Tastatur für Smartphones

Samsung hat eine Smartphone-Tastatur entwickelt, die gar nicht wirklich existiert. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz trackt das Programm SelfieType die Bewegungen der Finger und übersetzt sie in Worte. Der Prototyp wird derzeit bei der CES in Las Vegas gezeigt. Das virtuelle Keyboard wird über die Selfie-Kamera am Smartphone benutzt. Daher ist auch keine weitere Hardware notwendig, um jede Unterlage in eine Tastatur zu verwandeln. Ein Demo-Video zeigt, wie die Bewegung der Hände analysiert und interpretiert wird. Auf dem Display von Smartphone oder Tablet wird eine Tastatur angezeigt, an der man sich orientieren kann.