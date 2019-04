Mit dem “besten Kreuzfahrtschiff der Welt“ - der EUROPA 2 - einmal über den Atlantik

Mit großer Freude darf ich Ihnen 2020 endlich wieder eine Reise auf der EUROPA 2 anbieten!

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis: erster Stopp der Reise ist Rio de Janeiro, wo Sie in zwei Tagen die wichtigsten Sehens- würdigkeiten besuchen, bevor Sie dort in Ihr schwimmendes Hotel einchecken.

Trommelrhythmen, temperamentvolle Tänzer und ein riesiges Straßenfest erwarten Sie in Salvador und Recife. Reisen Sie mit der EUROPA 2 zum brasilianischen Karneval — und weiter zu den sonnen - verwöhnten Inseln der Kapverden und Kanaren. So überqueren Sie den Atlantik in der bestmöglichen Art und Weise, durch das Anlaufen der Kapverden haben Sie auch nicht so viele durchgängige Seetage, wie es sonst bei derartigen Reisen üblich ist.

Neben der vielseitigen und abwechslungsreichen Route ist Ihr schwimmendes Hotel ein weiteres Highlight: es ist nicht weniger als „das beste Kreuzfahrtschiff der Welt". Legerer Lifestyle für maximal 500 Gäste — mit diesem Konzept hat die EUROPA 2 eine neue Ära für Luxuskreuzfahrten eingeläutet. Luxus, das bedeutet seither ein Feuerwerk an kulinarischen Highlights, erstklassigen Wellness- und Fitness-Angeboten, außergewöhnlicher Bordunterhaltung sowie faszinierenden Landaktivitäten, ergänzt durch ein Höchstmaß an Privatsphäre und individueller Freiheit. Der Berlitz Cruise Guide ver - gibt dafür seit 2013 die Höchstnote 5-Sterne-plus und nennt die EUROPA 2 schlicht „das beste Kreuzfahrtschiff der Welt".

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie für diese Reise begeistern könnte!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Linienflug Innsbruck — Frankfurt — Rio de Janeiro, Santa Cruz — München mit LH in der Economy Klasse (inkl. Taxen und aller Abgaben, Stand April 2019, Änderungen vorbehalten)

Alle Transfers vor Ort in Rio de Janeiro und Santa Cruz de Teneriffa

1 Tageszimmer und 1 Übernachtung mit Frühstück im 4**** Hotel in Rio

2 halbtägige Stadtrundfahrten in Rio mit deutschsprachigem örtlichen Guide

1 Abendessen in der Churrasceria in Rio

Begrüßungs- und Abschiedscocktail der TT

Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie

Transfer München — Heimadresse mit Four Seasons (Adressen abseits des Inntales evtl. gegen Aufpreis, Osttirol nicht möglich)

Vollpension: Frühstück, Spätaufsteherfrühstück, Bouillon, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee und - tee mit Gebäck, Mitternachtssnack (7 Gourmetrestaurants mit flexiblen Tischzeiten ohne Aufpreis)

24-Stunden-Suitenservice

Champagner am Anreisetag in Ihrer Suite eine täglich mit Softdrinks und Bier gefüllte Minibar in der Suite Nespresso-Maschine in der Suite

Unterhaltungsprogramm mit Vorträgen, Konzerten, Seminaren

Abendprogramm mit Live-Shows und Lesungen

Kostenlose Benutzung der Bordeinrichtungen und -ausrüstungen: 3-D-Kino, Auditorium mit länderkundlichen Vorträgen, Bibliothek, Sauna, Fitness -Bereich, Golfsimulator, Tablet -PCs, Schnorchelausrüstungen, Fahrräder (nach behördlicher Genehmigung) u. a. m.

Fernseher mit umfangreichem Unterhaltungs- und Informationsprogramm sowie E-Mail und Internet (kostenpflichtig)

Umfangreiche EUROPA 2 Reisematerialien mit detaillierten Länderinformationen, Pocket -Reiseführer, Dokumententasche, Kofferanhängern und Kartenmaterial

1 TT USB-Stick für die Urlaubsfotos pro Kabine

Reisebegleitung durch einen RL der Tiroler Tageszeitung

Betreuung durch einen Arzt der Tiroler Tageszeitung (bei mehr als 20 Teilnehmern)

Kundengeldsicherung

Stornokostenversicherung für den gesamten Reisepreis und Komplettschutzversicherung bis zu einem Reisepreis von € 3.500.- der Europäischen Reiseversicherung (Infos unter www.europaeische.at)

PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 9.990,- p.P. in Euro

Frühbucherbonus: € 80,- pro Vollzahler bei Buchung bis 15.07.2019. Genießerpaket € 200,- p.P. für Getränke an Bord im Reisepreis inkludiert.

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF