TT-Flusskreuzfahrt auf dem Tonlé- und Mekong-Fluss - Thailand, Kambodscha, Vietnam - Eine Reise ins Land der Morgenröte

Schon einmal haben wir eine Flusskreuzfahrt auf dem Mekong ausgeschrieben — das war im Jahr 2013. Es ist also höchst an der Zeit, dass wir dieses wunderschöne Ziel wieder in unser Programm mit aufnehmen.

Diese besondere Reise zu den kulturellen Höhepunkten Indochinas wird auch Sie verzaubern.

Sie reisen bequem im Kolonialstil zu den einzigartigen Flusslandschaften des Mekong-Deltas mit tausenden kleiner Inseln und sattgrüner, üppiger Vegetation. Sie fahren auf dem Mekong stromaufwärts durch Vietnam und Kambodscha und besuchen abgelegene Siedlungen. Großartige Tempel erwarten Sie in Ho-Chi-Minh-Stadt und Phnom Penh. Sie besuchen lokale Märkte und lernen das tägliche Leben der Menschen in abgelegenen Dörfern kennen. Den großartigen kulturellen Höhepunkt bildet Ihr Besuch im weltberühmten Tempelkomplex von Angkor Wat. Sie sehen die bekanntesten Tempel und Paläste dieses großen Tempelbezirks. Eine unvergessliche Reise für Globetrotter.

Ihr schwimmendes Hotel auf dieser Reise ist die MS Lan Diep. Sie wurde in Vietnam aus edlen Tropenhölzern im traditionellen asiatischen Bootsstil gebaut. Die Inneneinrichtung im Kolonialstil ist geschmackvoll. Bei maximal 44 Passagieren reisen Sie im kleinen Kreis, ohne auf Komfort zu verzichten.

Alle Ausflüge laut Programm sind bereits im Reisepreis enthalten, alle weiteren Leistungen lesen Sie bitte in der untenstehenden Auflistung!

Genießen Sie wunderschöne Landschaften, kulturelle Höhepunkte und den Zauber Indochinas — lassen Sie sich diese Reise nicht entgehen!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Taxitransfer nach München (Adressen abseits des Inntales evtl. gegen Aufpreis, Osttirol nicht möglich)

Flug ab/bis München, in Economy Klasse, Freigepäck 20 kg (inkl. Flughafensteuern und Gebühren, Stand Mai 2019, Preisanpassung vorbehalten, lt. Gebührenaufstellung zum Zeitpunkt der Ticketausstellung) — voraussichtlich KEIN Direktflug

Visa für Kambodscha und Vietnam

Innerasiatischer Flug (20 kg Freigepäck) in Economy Klasse

Transfers und Gepäcktransport zwischen Zielflughafen und Ein-/Ausschiffungshafen bzw. Hotel

Schiffsreise in der gewählten Kabinen-Kategorie

Ein- und Ausschiffungsgebühren, Hafen- und Schleusengebühren

Vollpension plus an Bord (beginnend mit dem Abendessen des ersten Tages, endend mit dem Frühstück am letzten Tag): tagsüber Mineralwasser, Kaffee und Tee inklusive

Frühstück und Mittagessen in Buffetform, Abendessen wird serviert. Neben europäischer Küche werden auch Spezialitäten aus Kambodscha und Vietnam angeboten 5 Hotelübernachtungen in Hotels der 4**** Kat. in Bangkok und Siem Reap mit Vollpension

Alle Besichtigungen/Ausflüge laut Ausschreibung mit deutschsprechender Führung

Diverse Bordveranstaltungen

Benutzung der Bordeinrichtungen

Betreuung durch erfahrene Phoenix-Kreuzfahrtleitung

Reiseführer bzw. Länderinformationen

Flughafensicherheitsgebühren

bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Arzt der Tiroler Tageszeitung

Kundengeldsicherung

Reisekomplettschutzversicherung inkl. Stornoschutz der Europäischen Reiseversicherung (Informationen dazu auf www.europaeische.at)

Auf der Lan Diep ist es den Passagieren freigestellt, ob und in welcher Höhe sie ein Trinkgeld geben möchten. Da es Ihnen freisteht, ob und wie viel Trinkgeld Sie geben möchten, haben wir das Trinkgeld nicht in den Reisepreis inkludiert.

Trinkgelder für örtliche Guides und Busfahrer sind ebenfalls nicht im Reisepreis inkludiert!

PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 4.440,- p.P. in € in der Zweibett-Kabine außen

Einzelbuchungen nur auf Anfrage!

Frühbucherbonus: € 100.- pro Vollzahler bei Buchung bis 31.05.2019.

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF