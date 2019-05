In den Sommerferien ab in den Norden! Mit der Costa Favolosa ans Nordkap

Eine ganz besondere, familientaugliche Kreuzfahrt in den Norden bieten wir im August 2020 an — warum nicht einmal den Familienurlaub in einer ganz anderen Region verbringen? Das schwimmende Hotel dieser Reise — die Costa Favolosa — ist auf jeden Fall „kindertauglich". Mit Wasserrutsche, Kinderplanschbecken und Kinderclub sind die kleinen Gäste gut aufgehoben. Auch die Teens finden allerhand Unterhaltung an Bord, beginnend bei Videospielen bis hin zu eigenen Ausflügen.

Und viele, die den Norden im Sommer bereits bereist haben, wissen, dass es auch hier Badetemperaturen und jede Menge Sonnenschein geben kann.

Die Route bietet einige besonders interessante Stationen an — neben dem berühmten Nordkap auch die entzückende Hansestadt Bergen etwa, die aufregenden Lofoten oder auch Tromso mit der weltbekannten Eismeerkathedrale.

Die Reederei bietet in jedem Hafen einige Landausflüge an, wir suchen einen für die Gruppe aus, den wir auch mit RL und Arzt begleiten. Diese zeigen meistens die kulturellen und geschichtlichen Höhepunkte der jeweiligen Stadt. Selbstverständlich kann man auch individuell von Bord gehen und die Städte auf eigene Faust erkunden oder einen der vielen anderen von der Reederei angebotenen Ausflüge buchen. Es gibt in einigen Häfen auch spezielle Familienausflüge.

Wie immer sind auch wieder alle Leistungen der TT-Leserreisen im Reisepreis inkludiert, wie z.B. alle Trinkgelder und auch die Komplettschutzversicherung (siehe untenstehende Auflistung). Genießen Sie den Norden im Sommer — eine wunderbare Reiseerfahrung!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Bustransfer Innsbruck — Flughafen München und retour

Flug München — Hamburg — München in Economyklasse mit LH (inkl. Flugtaxen und aller Abgaben in Höhe von € 135.- lt. Stand Mai 2019, Änderungen vorbehalten)**)

Bustransfer Hamburg — Kiel und retour

Gepäcksbeförderung vom Hafen in die Kabine und retour

Unterbringung in der gebuchten Kabine (Classic- oder Premium-Kategorie, unterschiedlicher Leistungskatalog)*)

Vollpension an Bord (kulinarische Vielfalt in den Buffetrestaurants sowie serviertes Abendessen in den Hauptrestaurants)

Animationsaktivitäten Internationales Show- und Veranstaltungsprogramm

Betreuung im Squok-Club für Kinder und Jugendliche von 3 bis 17 Jahren.

Die Benutzung der Schiffseinrichtungen: z.B: Schwimmbäder, Fitness-Studio, Whirlpools, Joggingparcours...

Kabinenreinigung

Menükarten und Tagesprogramm in Deutsch

Alle Hafengebühren und —taxen

Deutschsprachige Bord-Betreuung

bewährte Betreuung durch einen Reiseleiter der Tiroler Tageszeitung

Betreuung durch einen Arzt der Tiroler Tageszeitung

Kundengeldsicherung

Trinkgelder für Kabine und Restaurant

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite des Folders und unter www.europaeische.at)

Reiseversicherung

*) Die Premium-Kategorie beinhaltet zusätzlich ein 24h-Kabinenservice.



**) Die Flugpreise und -zeiten standen bei Ausschreibung noch nicht zur

Verfügung. Anpassungen vorbehalten.

PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 1.940,- p.P. im DZ in der Innenkabine

