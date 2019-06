Expedition Nordwestgrönland - Packendes Polarabenteuer mit der HANSEATIC INSPIRATION von Kangerlussuaq Grönlands Küsten entlang

Hapag-Lloyd Cruises hat neue Expeditionsschiffe im Programm! Stammkunden von uns kennen die EUROPA 2, die BREMEN und auch die HANSEATIC — 2020 fahren wir nun erstmals mit einem der neuesten Expeditionsschiffe der Reederei — mit der HANSEATIC INSPIRATION:

Die HANSEATIC INSPIRATION sticht im Oktober 2019 das erste Mal in See. Das hochmoderne Expeditionsschiff bietet Platz für maximal 230 Gäste und ist alles andere als ein „gewöhnliches" Expeditionsschiff. Vom Observation Deck und der Lounge aus haben Sie beste Ausblicke mit integrierten Ferngläsern und 180-Grad-Panoramablick. Und um Ihnen jederzeit und überall Naturbeobachtung aus erster Reihe ermöglichen zu können, verfügt das Schiff auch über einen Umlauf am Bug. Die Marina ist bequemer Ausgangspunkt für spannende Zodiac-Touren.

Mit diesem besonderen Schiff stechen Sie in See und unternehmen eine besondere Route: Nordwestgrönland intensiv ab/bis Kangerlussuaq bis hinauf nach Siorapaluk lautet der Plan. Der tatsächliche Reiseverlauf gestaltet sich je nach Eis- und Wetterlage — wie es sich für eine anständige Expeditionsreise auch gehört. Im Reisepreis inkludiert sind zahlreiche Zodiacfahrten, Vorträge an Bord und exzellente Betreuung durch das Expeditionsteam — so lernen Sie Grönland hautnah und intensiv kennen!

An Bord vereinen drei großzügig geplante, erstklassige Restaurants den Expeditionsgedanken mit einer internationalen Gourmetküche auf einzigartig genussvolle Weise. Nicht nur die Unterbringung, sondern selbstverständlich auch die kulinarische Versorgung ist erstklassig. Und nach den aufregenden Zodiacfahrten im Reich von Eis und Gletschern genießen Sie Sauna und Wellnes im wunderschönen SPA-Bereich an Bord.



Unternehmen Sie mit uns das „Abenteuer Grönland" — lassen Sie sich vom Arktisvirus anstecken und erleben Sie spektakuläre Naturerlebnisse, gastfreundliche Menschen und überraschende Kulturschätze: Ihr persönliches Grönland-Abenteuer!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

An - und Abreise zum Sonderflug ab Deutschland

Sonderflug Deutschland — Kangerlussuaq und retour in Economy Klasse inkl. sämtlicher Steuern und Abgaben (Von welchem Flughafen der Sonderflug startet bzw. wo er landet, wird erst ca. 6 Monate vor Abreise von der Reederei mitgeteilt. Anschlussflüge werden dann von uns entsprechend dazu gebucht)

Expedition in der gebuchten Kategorie

Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord mit Frühaufsteherfrühstück, Frühstück, Bouillon, Mittag- und Abendessen (abends drei Restaurants mit flexiblen Tischzeiten zur Wahl), Nachmittagskaffee/Teezeit, Mitternachtssnack

Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs (teilweise E-Zodiacs)

Erfahrene Experten verschiedener Fachgebiete begleiten jede Reise, halten Präsentationen/multimediale Vorträge, beantworten fundiert Fragen zum Fahrtgebiet und begleiten die Zodiacfahrten/-anlandungen

Nutzung der interaktiven Ocean Academy mit individuellen Wissensformaten

Umfangreiches Sportangebot: Fitnessbereich mit Meerblick, Kursprogramm, je nach Reiseziel verschiedene zusätzliche Sportaktivitäten an Land

Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets NordicWalking-Stöcke direkt auf der Kabine, außerdem warme Parkas, Gummistiefel, Schnorchelausrüstungen

Deutschsprachige Schiffs- und Expeditionsleitung sowie deutschsprachige Servicecrew

OCEAN SPA mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie Ruhebereich innen/außen (SpaAnwendungen und Friseur gegen Aufpreis)

In jeder Kabine: Champagner zur Begrüßung, mit alkoholfreien Getränken täglich neu gefüllte Minibar (Grand und Junior Suiten mit zusätzlicher Auswahl), Kaffeemaschine, 24-Stunden-Kabinenservice

Genießerpaket für Getränke an Bord in Höhe von € 200.- p.P.

Flachbildschirm mit Informations- und Entertainmentprogramm, persönliches E-Mail-Postfach, Internetzugang via WLAN (E-Mails kostenfrei, Internet kostenpflichtig

Umfangreiche Informationen zur Reise vorab sowie Expeditionslandkarten

Hafen-/Destinationsinformationen (nach Verfügbarkeit) in der Kabine

Hafen- und Flughafengebühren

1 TT USB-Stick für die Urlaubsfotos pro Kabine

Reisebegleitung durch einen RL der Tiroler Tageszeitung

Betreuung durch einen Arzt der Tiroler Tageszeitung (bei mehr als 15 Teilnehmern)

Insolvenzversicherung

Kundengeldsicherung

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz bis zu einem Reisepreis von € 3500.- (Höherversicherung gerne auf Anfrage möglich, nähere Infos im PDF und unter www.europaeische.at)

Stornoversicherung über den gesamten Reisepreis ohne Selbstbehalt



PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 11.160,- in der Außenkabine* p.P. in €

Einzelkabinen nur in Kat 2 (Panoramakabine auf Deck 4, 5 ) und Kat. 6 (Balkonkabine auf Deck 6, 7) möglich

*) Kat. 0: Sie erhalten die genaue Kabinennummer erst mit den Reiseunterlagen



Bei Buchungen bis 31.08.2019 verstehen sich alle Preise inkl. 5 % Frühbucherermäßigung (Seereise).



Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF