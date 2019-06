Die Höhepunkte der Ostsee - Mit der MEIN SCHIFF 1 zu den schönsten Städten an der Küste der Ostsee

Wieder einmal steht eine absolute Topdestination unter den Kreuzfahrtgebieten am TT-Programm — die Ostsee!

Neben Danzig und Tallinn besuchen Sie auch die russische Zarenstadt St. Petersburg. Die Liste der weltbekannten Sehenswürdigkeiten hier ist lang und Highlights aus den Bereichen Architektur, Kunst und Kultur warten darauf von Ihnen entdeckt zu werden. Der prächtige Katharinenpalast vor den Toren der Stadt und die weltberühmte Eremitage sollen hier nur zwei Beispiele sein. Weitere Ziele dieser Kreuzfahrt sind Helsinki, Stockholm, Visby auf Gotland und die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Neben einem Besuch bei der Kleinen Meerjungfrau lohnt sich auch ein Abstecher zu den königlichen Residenzen oder ein Bummel durch die bunten und lebensfrohen Gassen der Stadt.

Daneben bleibt noch Zeit, die Mein Schiff 1 zu genießen und das Premium Alles Inklusive-Konzept so richtig auszunützen: Der großzügige Spa-Bereich, der modern eingerichtete Fitness-Bereich, die lange Joggingstrecke unter freiem Himmel und der 25 m lange Pool sorgen dafür, dass Sie auch auf den Seetage nicht einrosten sondern sich ordentlich bewegen und die wunderbare Küche an Bord wieder abstrampeln können.

Die Vorteile eines deutschsprachigen Schiffes können Sie ganz besonders nützen, wenn Sie die unterschiedlichsten Kurse besuchen, Vorträge anhören und die umfangreiche Bibliothek besuchen!

Erleben Sie an Bord der Mein Schiff 1 eine Route voll interessanter und vielseitiger Eindrücke von Deutschland über die Baltischen Staaten bis nach Russland. Lassen Sie sich verwöhnen und erfahren Sie, was es bedeutet Urlaub an Bord der Wohlfühlflotte zu machen!

Alle weiteren im Reisepreis enthaltenen Leistungen entnehmen Sie bitte der untenstehenden Auflistung.

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Bustransfer Tirol — Flughafen München — retour

Flug München — Hamburg - retour mit LH in Economy Klasse (inkl. aller Taxen und Steuern, Änderungen vorbehalten) *)

Transfer Flughafen Hamburg — Hafen Kiel und retour Kreuzfahrt in der gebuchten Kabinenkategorie inkl. Premium Alles Inklusive auf der Mein Schiff 1:

- über 100 Markengetränke

- Spitzengastronomie

- Service am Platz

- Genießen rund um die Uhr

- Sauna und Fitness

- Entertainment

- Kinderbetreuung

- Ein- und Ausschiffungsgebühren

- keine festen Essenszeiten

Alle Trinkgelder an Bord

Espresso-Maschine in allen Kabinen

Pooltücher

Komplettschutzversicherung inklusive Stornokostenversicherung (Informationen unter www.europaeische.at und in Ihrem Reisebüro)

bewährte Betreuung durch einen Reisebegleiter der TT

Betreuung durch einen TT-Arzt Kundengeldsicherung

*) Die Flüge waren zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht veröffentlicht. Die Planung und Kalkulation basiert auf den Flügen von 2019. Eine Anpassung der Flugzeiten und -preisen ist vorbehalten.

PAUSCHALPREISE (BEI DOPPELBELEGUNG) AB/BIS INNSBRUCK

ab € 4.840,- p.P. in € in der Außenkabine



Frühbucherbonus: € 100.- pro Vollzahler bei Buchung bis 12.07.2019.

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF