Premium-Expeditionskreuzfahrt: Russlands ferner Osten und Kamtschatka

NOME — PROVIDENIJA — MEYNYPILGYNO — ANASTASIA BUCHT — TYMLAT — LAVROVA BUCHT — BOGOSLAV INSEL — YTTIGRAN-INSEL — PROLIV SENYAVIN

Alle Ausflüge inkludiert

Alle Getränke (auch Premiummarken und Minibar) bereits inkludiert

Butler-Service und dennoch legere Atmosphäre an Bord der Silver Explorer

Einen Reise-Leckerbissen können wir Ihnen hier anbieten:

eine PremiumExpeditions-Kreuzfahrt in der Beringsee — Start und Ziel ist Nome in Alaska, aber die Anlandungen befinden sich alle in Russland.

Die Schönheit einer vorbeiziehenden Wal-Herde und die Gastfreundschaft eines Begrüßungstanzes werden Sie nie vergessen. Die Beringstraße ist das breiteste Schelfmeer des arktischen Ozeans und eine seltene Chance, die Natur in all ihren Erscheinungsformen zu erleben. Wunderbare Wanderungen in der Tundra während des Polarsommers, Folklorevorführungen und eine üppige Vogelwelt machen diese Reise zu einer Erfahrung, die Ihr Leben verändern wird. Mit Glück erleben Sie Buckel- und Grauwale, Walrosse, Robben und Seelöwen in ihrer unberührten Umgebung.

Beim Besuch eines Koriyak-Dorfes in Tymlat lernen Sie auch die Einwohner dieser Gegend und ihre Bräuche und Gewohnheiten besser kennen.

Sie sehen und besuchen Russlands Fernen Osten und die Kamtschatka Halbinsel so intensiv, wie es kaum einmal auf einer Kreuzfahrt angeboten wird — alle Anlandungen und ein umfangreiches Vortragsprogramm an Bord sind bereits im Reisepreis inkludiert. Genauso wie alle Getränke und eine der besten kulinarischen Betreuungen, die ich je auf einem

Expeditionsschiff erlebt habe!

Ihre schwimmende Expeditionszentrale auf dieser Reise ist die Silver

Explorer — DAS Expeditionsschiff der Premium-Reederei Silversea Cruises. Das bedeutet hervorragende Betreuung durch Crew und Expeditionsteam, beeindruckende Ausflüge und Bootstouren, die allesamt bereits im Reisepreis inkludiert sind und kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau.

Erleben Sie diese einzigartige Reise zu einem der schönsten Flecken der Erde! Genießen Sie eine Entdeckerkreuzfahrt auf höchstem Niveau — lassen Sie sich diesen Leckerbissen nicht entgehen!

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Taxitransfer Heimadresse (Abseits des Inntales evtl. gegen Aufpreis, Osttirol leider nicht möglich)

Linienflug München — Denver — Anchorage — Nome — Chicago — München mit LH, United Airlines, Alaskan Airlines (inkl. aller Taxen und Abgaben, Stand Juli 2019, Änderungen vorbehalten) *)

sämtliche Transfers vor Ort

1 Zwischenübernachtung in Anchorage, mit Abendessen und Frühstück, Stadtrundfahrt in Anchorage (nach Möglichkeit mit dtspr. Guide)

11 Nächte Kreuzfahrt auf der Silver Explorer

Kreuzfahrt in der gebuchten Suiten-Kategorie

Persönlicher Service - das beste Crew - Gast - Verhältnis in der Expeditionskreuzfahrt

Butler-Service in jeder Suite

Keine fixen Essenszeiten

Alle Getränke in der Suite und auf dem ganzen Schiff (erlesene Weine, Premium Spirituosen, Kaffeespezialitäten und alkoholfreie Getränke, sowie Ihre Minibar)

In-Suite Dining und 24-Stunden-Zimmerservice

Hintergrundvorträge durch ein hoch qualifiziertes Expeditions-Team (auf Englisch gehalten)

Zodiacfahrten, Land- und See-Exkursionen und sämtliche Aktivitäten an Land unter der Leitung des Expeditionsteams

Alle Trinkgelder für die Crew an Bord

Reisebegleitung durch einen TT-Reiseleiter oder einen TT-Arzt

Kundengeldsicherung

Trinkgelder für Suite und Restaurant

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz — Basisschutz bis zu einem Reisepreis von 7000.- (nähere Infos auf der Rückseite des Folders und unter www.europaeische.at

PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 12.340,- p. P. in der der Explorer Suite

Frühbucherbonus: € 100.- pro Vollzahler bei Buchung bis 30.11.2019

