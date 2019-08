Große China-Rundreise mit Tibetbahn und Flusskreuzfahrt

Nach 12 Jahren ist es wieder soweit — wir entführen Sie in eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde, in eine der ältesten Zivilisationen und nach Landfläche den drittgrößten Staat der Welt — nach China! Seine weite Landschaft umfasst Grasland, Wüste, Berge, Seen, Flüsse und über 14.000 km Küste. In der Hauptstadt Peking verbindet sich moderne Architektur mit historischen Stätten wie dem Palastkomplex der Verbotenen Stadt und dem Tian'anmen-Platz.

Shanghai ist ein mit Wolkenkratzern übersätes globales Finanzzentrum. Die berühmte Chinesische Mauer verläuft im Norden des Landes von Ost nach West.

Neben den klassischen Kulturdenkmälern und Sehenswürdigkeiten, die ein Muss jeder Chinareise sind — wie die Große Mauer, die Terrakotta Armee und die Verbotene Stadt — werden Sie folgende Höhepunkte der Reise begeistern: eine Fahrt mit der höchstgelegenen Eisenbahn der Welt — der Tibetbahn (samt dreitägigem Aufenthalt in Tibet) und eine Flusskreuzfahrt auf dem Yangtze am bekannten 3-Schluchten-Staudamm vorbei.

Das ausführliche Programm entnehmen Sie diesem Prospekt, ebenso eine Auflistung alles im Reisepreis inkludierten Leistungen.

Die Reise wird von einem TT-Reisebegleiter oder Arzt, der - aufgrund der kleinen Gruppe — auch ihr Reiseleiter sein wird, begleitet. Daneben werden Sie während der ganzen Reise von örtlichen Guides betreut.

Eine besondere Reise, die auch Besonderes von den Teilnehmern abverlangt: das Programm ist dichtgedrängt und auch körperlich anstrengend. Bitte lesen Sie sich unbedingt die diesbezüglichen Hinweise auf der Rückseite durch!

Diese Reise der Extraklasse sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Die Gruppe ist auf max 21 Teilnehmer beschränkt — eine rasche Buchung ist also angeraten!

Übrigens: Der Reisepreis ist derselbe wie bei unserer Reise in 2008!

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Taxitransfer Heimadresse (Abseits des Inntales evtl. gegen Aufpreis, Osttirol leider nicht möglich)

Linienflug München — Shanghai, Peking - München mit Air China (inkl. aller Taxen und Abgaben, Stand Juli 2019, Änderungen vorbehalten) in der Economy Klasse

Inlandsflüge Chongqing — Lhasa, Xian — Peking mit Air China in der Economy-Klasse mit 20 Kilo Freigepäck

Visum für China

Einreisegenehmigung für Tibet

10 Übernachtungen in guten Mittelklassehotels in Doppel-bzw. Einzelzimmer (4* bzw. 5* Hotels in der Landeskategorie)

Verpflegung: Rundreise — Halbpension (Frühstück und Mittagessen bzw. Frühstück und Abendessen), Flusskreuzfahrt — Vollpension (kein Abendessen am Einschiffungstag!), Zugfahrt - 17. 6. Frühstück, 18.6. Abendessen ansonsten Selbstverpflegung

Early Check In im Hotel in Shanghai am 8.6.20

Late Check Out im Hotel in Peking bis 18:00 Uhr am 23.6.20

4 Übernachtungen an Bord eines 4-SterneSchiffs (Landeskategorie) in Außenkabine

Alle Ausflüge während der Flusskreuzfahrt, gesamtes Ausflugsprogramm lt. Ausschreibung

1 Übernachtung im Zug von Lhasa nach Xining in Soft Sleeper (4 Bett Kabinen)

Zugfahrt von Shanghai nach Yichang und von Xining nach Xi'an mit Soft-Seat, 2. Klasse

Das im Reiseablauf ausgeschriebene Besichtigungsprogramm mit Gruppen-Eintrittskarten

Alle Transfers mit landestypischen Reisebussen wie ausgeschrieben

örtliche deutschsprachige Reiseleitung in Shanghai, Yichang, Chongqing, Tibet, Xi'an und Peking

örtliche englischsprachige Reiseleitung in Xining

deutschsprachige Bordbetreuung bei Yangtze-Kreuzfahrt Reisebegleitung durch einen TT-Reiseleiter oder einen TT-Arzt

Kundengeldsicherung

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz. (nähere Infos auf der Rückseite des Folders und unter www.europaeische.at)

REISEPREIS PRO PERSON IN €

Bei Unterbringung im DZ: 3.880,-

Einzelzimmerzuschlag: 580,-

Frühbucherbonus 100,- pro Vollzahler bei Buchung bis 30.10.2019

