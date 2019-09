Wunderbare wanderbare Amalfi Küste

Auch für 2020 haben wir uns wieder ein besonders schönes Ziel für die TT-Wanderreise ausgedacht — diesmal führt Engelbert Leitner Sie zu den schönsten Flecken am Golf von Neapel.

Die malerisch schöne Amalfiküste erstreckt sich entlang des Golfs von Salerno mit den bekannten Städte Positano, Ravello und Amalfi. Die Amalfiküste war schon im Römischen Reich ein beliebter Sommersitz wohlhabender Römer, die an der Küste zahlreiche Villen wie die Villa Romana Marittima in Minori bauten. Mit Blick auf das kobaltblaue Tyrrhenische Meer wandern Sie in Tälern und Landzungen zwischen Buchten, Stränden und mit Zitrusfrüchten, Weinreben und Olivenbäumen bepflanzten Terrassen. Eine einzigartige Landschaft - geschützt als UNESCO Welterbe.

Geführt werden die Wanderungen — die unter der Organisation unseres lang- jährigen Kooperationspartners ASI stattfinden — von Engelbert Leitner. Engelbert hat schon unzählige TT-Wanderreisen geführt und sich über die Jahre einen großen Freundeskreis unter den TT-Wanderern aufgebaut.

Untergebracht sind Sie im Hotel Pietro die Luna im Herzen von Maiori nur 30 m vom Strand entfernt. Freuen Sie sich auf die kostenlose Nutzung des eigenen Strandes mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Profitieren Sie auch kostenfrei von WLAN in den öffentlichen Bereichen. Die klassischen Zimmer haben seitlichem Meerblick. Für alle, die nicht im Meer baden möchten, steht auch ein Außenpool zur Verfügung.

Begleitet werden die Gruppen zusätzlich von TT-Reiseleitern bzw. —Ärzten. Damit sind Sie in besten Händen und können diese beliebte Kombination aus gemeinsamen Wandern und gemütlichem Beisammensein genießen.

ACHTUNG: aufgrund immer wieder vorgebrachten Anmerkungen unserer Wanderer haben wir uns entschlossen, das Abendessen im Hotel nicht mehr zu inkludieren. Da die Mittageseinkehr oft erst recht spät nach den Wanderungen stattfindet und zum Teil recht umfangreich ausfällt, haben viele abends nicht mehr genügend Hunger für ein Abend-Menü im Hotel!

Wandern Sie mit uns — wir würden uns freuen!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

Leistungen im Rahmen der TT-Leserreise

Taxi-Transfer von zuhause zum Flughafen München (nur in Nordtirol, Adressen abseits des Inntales evtl. gegen Aufpreis)

Flug München — Neapel — München in der Economy Klasse mit LH (23 kg Freigepäck), inkl. aller Steuern und Abgaben, Stand September 2019, Anpassung vorbehalten

Alle Transfers, Ausflüge gemäß Reiseverlauf ab/bis Flughafen Neapel

TT-Willkommens- und Abschiedscocktail 7 Nächte im Hotel Pietra die Luna **** (landestypische Kennzeichnung) DZ mit seitlichem Meerblick, EZ mit Blick in den Innenhof

Verpflegung laut Reiseverlauf (Frühstück im Hotel, Mittagessen in landestypischen Lokalen bzw. Picknick, Abendessen am Ankunftstag im Hotel)

Bootsfahrt von Amalfi nach Maiori

6 Wanderungen im Schwierigkeitsgrad 3 (mittelschwere Wanderungen)

Reiseliteratur (1 Führer pro Zimmer)

Jack-Wolfskin Gutschein in Höhe von € 15,- p.P.

Führung und Betreuung durch autorisierten ASI Bergwanderführer Engelbert Leitner

ASI-Abzeichen und —Tourenbuch

Begleitung durch einen TT-Reiseleiter bzw. Arzt Kundengeldsicherung Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos unter www.europaeische.at)

Reisepreis pro Person in €

Bei Unterbringung im DZ: 2180.-

Einzelzimmerzuschlag: 250.-

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF