TT-Flusskreuzfahrt “Rhein-Romantik“ mit der Viva Tiara

haben Sie Lust auf eine stimmungsvolle Flusskreuzfahrt mit kurzer Anreise?

Dann haben wir das Richtige für Sie: Nach der gemütlichen Anreise mit Flug ab Innsbruck und interessanter Busfahrt mit Stopp in Limburg und Düsseldorf checken Sie auf Ihrem schwimmenden Hotel — der VIVA TIARA — ein und los geht's. Entspannt wie das Rheinland, aber mit französischem Charme und mediterraner Note, so präsentiert sich das liebliche Straßburg, in dem es sich nach mittelalterlicher Fachwerkidylle in Mainz und dem kaiserlichen Speyer fantastisch schlemmen und shoppen lässt. Sagen Sie den grünen Tälern des Elsass Adieu und stoßen Sie entlang des Rheingaus mit weltbekannten Weinen an, bevor Ihnen Köln ein herzliches „Joode Morje" entgegenruft. Schweben sie in Koblenz mit der Seilbahn über dem Rhein, halten Sie nach der sagenumwobenen Loreley Ausschau und erkunden Sie die imposante Krypta im Dom zu Speyer (die fakultativen Ausflüge werden von der Reederei zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben).

Die Zeit an Bord nützen Sie für Wellness-Momente im Spa-Bereich oder ein ruhiges Stündchen auf dem Sonnendeck. Die Landschaft zieht vorbei und Ihr Hotelzimmer reist mit Ihnen.

Die VIVA TIARA wurde 2019 komplett renoviert und in ein neues Kleid gewandet. Die Crew verwöhnt Sie mit ausgezeichnetem Service und kulinarischer Raffinesse. Alle Getränke an Bord sind bereits im Reisepreis inkludiert. Daneben steht Ihnen das WLAN an Bord kostenlos zur Verfügung. Kurz und gut, eine perfekte Reise für Genießer!

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie dafür gewinnen könnten. Melden Sie sich bald bei Ihrer Buchungsstelle oder direkt bei uns!

Herzlichst, Ihre

Liane Goldmann

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Flug Innsbruck-Frankfurt und retour mit Lufthansa (inkl. Flughafensteuern und Gebühren) dzt. € 105,— p. P. *)

*) Bustransfer Flughafen Frankfurt- Schiffsanlegestelle Düsseldorf und retour

Flugzeiten: **)

**) 19. 4. 2020 ab Innsbruck 6.35 Uhr

19. 4. 2020 an Frankfurt 7.45 Uhr

26. 4 2020 ab Frankfurt 12.30 Uhr

26. 4 2020 an Innsbruck 13.35 Uhr

geführte Stadtrundfahrt in Düsseldorf mit deutschsprachigem Guide ? Stadtrundgang und Mittagessen in Limburg (2-Gang-Menü)

Cocktail der Tiroler Tageszeitung

der Tiroler Tageszeitung 7 Nächte Kreuzfahrt auf der VIVA TIARA in der gewählten Kabine

Verpflegung: Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagessen, Abendessen***)

Vollpension mit Frühstücksbuffet, Mittagessen, Abendessen***) hochwertige, nicht-alkoholische Getränke (Mineralwasser, Softdrinks, Säfte, vielfältige Kaffeespezialitäten, Tee, Kakao) von 10 bis 24 Uhr

(Mineralwasser, Softdrinks, Säfte, vielfältige Kaffeespezialitäten, Tee, Kakao) von 10 bis 24 Uhr erlesene alkoholische Getränke (Sekt, Aperol, Hauswein Weiß/Rose/Rot, verschiedene Biere, Longdrinks, Cocktail des Tages) von 10 bis 24 Uhr

(Sekt, Aperol, Hauswein Weiß/Rose/Rot, verschiedene Biere, Longdrinks, Cocktail des Tages) von 10 bis 24 Uhr stets gefüllte Mini-Bar in der Kabine (Wasser, Bier, Softdrinks)

in der Kabine (Wasser, Bier, Softdrinks) Begrüßungssekt in der Kabine

in der Kabine Exklusive Beauty-Produkte von Rituals

WLAN

freie Nutzung der Bordeinrichtungen wie Sauna, Whirlpool und Fitnessbereich

Trinkgelder für die Schiffscrew

Hafengebühren

bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen RL und einen Arzt der Tiroler Tageszeitung

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)

der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at) kleiner Reiseführer (1 x pro Kabine)

*) Stand Oktober 2019, Preisanpassung vorbehalten, lt. Gebührenaufstellung zum Zeitpunkt der Ticketausstellung)

**) Änderungen der Flugzeiten sind vorbehalten

***) mehrgängige Gourmetmenüs und Snacks bei freier Tischwahl und flexiblen Essenszeiten, Kuchen/Gebäck mit Kaffee/Tee am Nachmittag

PAUSCHALPREISE PRO PERSON

ab € 2.280,- p.P. am Smaragddeck

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF