Expedition Antarktis - Momente für die Ewigkeit

TT-Reise für Entdecker und Genießer - Flug-/Schiffsreise ab/bis Innsbruck, 18 Reisetage

Stammkunden von uns kennen die Europa 2, die Bremen und auch die Hanseatic — 2020 haben wir erstmals eines der neuesten Expeditionsschiffe der Reederei — die HANSEATIC nature — im Programm: Mit max. 199 Gästen an Bord kann dieses Schiff auch in die kleineren Fjorde einfahren und damit jenseits der Zivilisation in eine faszinierende Eiswelt voller ergreifender Expeditionsmomente vordringen. Immer wieder werden die Zodiacs zu Wasser gelassen, um Sie mitten ins Erlebnis zu bringen. Ihr Ziel: gewaltige Gletscher und glitzernde Eisberge, riesige Pinguinkolonien und die Reviere der Wale. Sie entdecken die Antarktische Halbinsel: eine Wunder-welt aus schimmernden Eisbergen, verschiedene Pinguine, Robben, Wale und Seevögel in ihrem natürlichen Lebensraum. Hochklassige, deutschsprachige Experten begleiten die Zodiacfahrten und naturkundliche Wanderungen und halten interessante Vorträge an Bord. Und nach den aufregenden Zodiacfahrten im Reich von Eis und Gletschern genießen Sie Sauna und Wellnes im wunderschönen Spa-Bereich an Bord. Drei großzügig geplante, erstklassige Restaurants vereinen den Expeditionsgedanken mit einer internationalen Gourmetküche auf einzigartig genussvolle Weise. Besonders hervorheben möchte ich das spezielle Angebot für Alleinreisende — sie zahlen nur 20 Prozent Zuschlag in den Kat. 4 und 5 bei Alleinbelegung einer Suite! Unternehmen Sie mit uns das „Abenteuer Antarktis" — auf diesem Schiff erleben Sie diese Abenteuer auf die best-mögliche Art und Weise!

LEISTUNGEN IM RAHMEN DER TT-LESERREISE

Flug Innsbruck - Frankfurt — Buenos Aires, Buenos Aires — Frankfurt — Innsbruck und Sonderflug von Ushuaia nach Buenos Aires mit Lufthansa in der Economy Klasse)

2 Übernachtungen in Buenos Aires, Stadtrundfahrt und Abendessen mit Tango-Show

Alle Transfers vor Ort

Internationale Gourmetküche als Vollpension an Bord mit Frühstück, Bouillon, Mittag- und Abendessen, Nachmittagskaffee/Teezeit, Mitternachtssnack

Alle Anlandungen/Fahrten in bordeigenen Zodiacs)

Erfahrene Experten verschiedener Fachgebiete begleiten jede Reise, halten Vorträge und begleiten die Zodiacfahrten/-anlandungen

Nutzung der interaktiven Ocean Academy mit individuellen Wissensformaten

Umfangreiches Sportangebot: Fitnessbereich mit Meerblick, Kursprogramm

Leihweise an Bord: ein Fernglas und zwei Sets Nordic-Walking-Stöcke direkt auf der Kabine, außerdem warme Parkas, Gummistiefel

Deutschsprachige Schiffs- und Expeditionsleitung sowie deutschsprachige Servicecrew

Ocean Spa mit finnischer Meerblick-Sauna, Dampfsauna sowie Ruhebereich innen/außen)

In jeder Kabine: Champagner zur Begrüßung, mit alkoholfreien Getränken täglich neu gefüllte Minibar), Kaffeemaschine, 24-Stunden-Kabinenservice

Genießerpaket für Getränke an Bord in Höhe von € 200,— p. P.

Flachbildschirm mit Informations- und Entertainmentprogramm, persönliches E-Mail-Postfach, Internetzugang via WLAN)

Umfangreiche Informationen zur Reise vorab

Hafen-/Destinationsinformationen (nach Verfügbarkeit) in der Kabine

Hafen- und Flughafengebühren

1 TT-USB-Stick für die Urlaubsfotos pro Kabine

Reisebegleitung durch einen RL oder Arzt der Tiroler Tageszeitung

Insolvenzversicherung

Kundengeldsicherung

Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz bis zu einem Reisepreis von € 3500,—)

Stornoversicherung über den gesamten Reisepreis ohne Selbstbehalt

PAUSCHALPREISE PRO PERSON AB/BIS INNSBRUCK

ab € 14.680,- p.P. in der Außen-Kabine

Spezial Angebot für Alleinreisende — Sie zahlen nur 20 Prozent Zuschlag in den Kat. 4 und 5 bei Alleinbelegung einer Suite!

Frühbucherbonus: € 420.- pro Vollzahler bei Buchung bis 31.01.2020.

Ausführliches Reiseprogramm und weitere Informationen als PDF