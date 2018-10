Lions helfen mit Ball und Kabarett

Der Lions Club West Tyrol stellt sich in den Dienst der guten Sache und präsentiert den österreichischen Kabarettisten Gery Seidl im Trofana Tyrol in Mils. Am 22. November ab 20 Uhr kommt der Reinerlös der Veranstaltung dem Sautner Ozan Kelik zugute, der seit heue­r aufgrund eines Infarktes im Rückenmark gelähmt ist. „Diesmal kam mein Bruder, der Arzt in Sautens ist, auf die Lions zu und suchte um eine Sitzvorrichtung in der Dusche an, um der Familie Kelik zu helfen. Der Lions-Vorstand nahm dieses Ansuchen zum Anlass, die heurigen Kabarett-Einnahmen der so plötzlich betroffenen Familie zukommen zu lassen", schildert Erwin Frick von den Lions. „Ich bin froh und dankbar, dass so viele Menschen etwas für mich tun wollen", dankt Ozan Kelik den Lions. Heute in einem Monat, am 10. November ab 20 Uhr, kann man „tanzend helfen", wenn der Lions-Ball im Trofana stattfindet. (top)