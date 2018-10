5000 Euro zum Geburtstag gespendet

Mit einem Geschenk feierte der Kufsteiner Verein „Kinder Krebs & Lebe­n helfen" sein 10-jähriges Bestehen. Beschenkt wurde aber nicht der eigene Verein, statt einer Jubiläumsfeier entschied man sich, den Verein „Schritt für Schritt" — der behinderte Kinder fördert — mit einer Spende von 5000 Euro zu unterstützen. Ins Leben gerufen wurde der Kufsteiner Hilfsverein im Oktober 2008 unter dem Namen „Verein zur Förderung der Kinderkrebshilfe Kufstein".

Ziel war es, das an Krebs erkrankte Kind eines Bekannten zu unterstützen. Schon bald gab es aber Überlegungen, mehr Spenden aufzutreiben und damit weiteren kranken und schwerbehindeten Kindern zu helfen. Unter anderem betreiben die Vereinsmitglieder dazu seit sieben Jahren einen Stand auf dem Kufsteiner Weihnachtsmarkt im Stadtpark. Mit der inzwischen berühmten „Glüh­birne" wurde der Verein damit zu einem festen Bestandteil der Veranstaltung.

Waren es anfänglich knapp zehn Mitarbeiter beim Weihnachtsmarkt, so sind inzwischen weit über 40 Ehrenamtliche am Verein beteiligt. Auch von einigen privaten Spendern und Firmen werden sie regelmäßig unterstützt. Weiters erhalten sie auch Einnahmen aus sozialen Veranstaltungen Dritter und in verschiedensten Betrieben wurden Spendenboxen aufgestellt. Um die Spendengelder künftig auch unmittelbar in Kufstein und der Region einsetzen zu können, wurden vor rund einem Jahr die Vereinsstatuten geändert und der neue Name „Kinder Krebs & Leben helfen" angenommen.

In den vergangenen zehn Jahren spendete der Verein 230.000 Euro an verschiedenste Hilfsprojekte, wie etwa an die Kinderkrebshilfe Tirol/Vorarlberg. Für zahlreiche kranke und schwerbehinderte Kinder in der Region übernahm man etwa die Kosten für die medizinische Behandlung. Betroffene und alle, die ein Kind kennen, das Hilfe benötigt, können sich jederzeit unter der Mail-Adresse office­@ichspende.tirol oder der Websit­e www.ichspende.tirol direkt an den sozialen Verein wenden. (fh)