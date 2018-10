Lourdesgrotte erstrahlt in neuem Glanz

Im Jahr 1956 wurde die Lourdesgrotte von einem St. Johanner Bürger als Dank für seine Heilung von einer Krankheit etwas unterhalb der Gmailkapell­e errichtet. Seitdem gilt das ruhige Plätzchen am Niederkaiserkamm als wahrer Kraftplatz und lädt Wanderer zum Verweilen ein. In den vergangenen Jahren wurden insbesondere die Figuren durch Verwitterung stark in Mitleidenschaft gezogen. Auf Kosten der Gemeinde Kirchdorf, der Kulturabteilung des Landes Tirol und des Tourismusverbandes St. Johann konnten in den vergangenen Wochen die Figuren erneuert werden. Der Bildhauer Horst Pali kreierte die heilige Maria sowie die Statue der Bernadette.

Vor Kurzem konnte die Lourdesgrotte von Pfarrer Georg Gerstmayr im Beisein der Grundeigentümer, von Bürgermeister Gerhard Obermüller, Amtsleiter Christopher Innerkofler, TVB-Obmann-Stv. Josef Lackner, GV Maria Braito sowie Schwester Wilbirg gesegnet werden. Dank der Restaurierung ist die Lourdesgrotte nunmehr wieder ein ganz besonders schöner Platz und dient vielen Wanderern und Pilgern als Ort der inneren Einkehr. Da der Ort der Lourdesgrotte schon ohne „Behübschung" so wunderschön sei und eine ganz besondere Wirkung habe, wünschen sich die Grundstücksbesitzer, dass keine Kunststoffblumen, Kerzen oder andere Dekorationsgegenstände dort abgelegt werden. (TT)