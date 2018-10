Schäfer-Elmayer: „Sogar bei allen Tierarten gibt es Grußrituale“

Ihr Name verkörpert gutes Benehmen und Etikette in Österreich. „Der große Elmayer" ist bereits Ihr neuntes Werk zu dem Thema. Fühlen Sie sich manchmal wie ein einsamer Rufer in der Wüste?

Thomas Schäfer-Elmayer: Ganz und gar nicht. Egal, wo ich bin, ob auf dem Berg in Tirol oder auf der Straße in Wien — überall kommen die Leute auf mich zu und bedanken sich bei mir für meine Arbeit. Die Leute wollen nämlich, dass sich die anderen gut benehmen.

Wenn ich Sie mitten im Satz unterbreche, ist das dann schlechtes Benehmen?

Schäfer-Elmayer: Unterbrechen ist grundsätzlich unhöflich. Allerdings kommt es auf die Situation an und ob ich so viel und schnell spreche, dass Sie gar nicht anders können, als dazwischenzureden. Hier sind der richtige Ton und Taktgefühl vonnöten.

Kann man Taktgefühl denn erlernen?

Schäfer-Elmayer: Das ist nicht leicht. Dazu braucht es die Bereitschaft, sich mit dem Menschen in seiner direkten Umgebung zu befassen, um den eigenen Speicher mit Erfahrung zu füllen. Erst durch diese Erfahrung kann man dann abschätzen, in welcher Situation wie zu agieren ist.

Wo orten Sie die größten Benimm-Fehler in unserer Gesellschaft?

Schäfer-Elmayer: Das sind zwei essenzielle Dinge — die Tischmanieren und das Grüßen. Leute, die Kinder großziehen, sollten eigentlich wissen, dass man diese Dinge den Kindern beibringen muss. Sonst tut man ihnen nichts Gutes. Wenn dann Menschen mit vollem Mund sprechen, dann hat ihnen nie jemand beigebracht, dass das schlechtes Benehmen ist.

Beim Grüßen ist es noch trauriger, denn das scheint tatsächlich unmodern zu werden. Stellen Sie sich vor, die jungen Leute schauen weg, wenn sie mir auf der Straße begegnen! Dabei hat das Grüßen großen Einfluss auf die Stimmung, die sich dadurch verändern kann. Sogar bei allen Tierarten gibt es solche Grußrituale.

Bleiben wir bei der Jugend. Benimmt sie sich insgesamt schlechter als früher?

Schäfer-Elmayer: Das kann man so nicht sagen. Die heutige Lebensform ist nämlich nicht vergleichbar mit der von früher. Durch die neuen Kommunikationswelten, die sich durch digitale und soziale Medien eröffnet haben, sind ganz neue Probleme aufgetaucht.

Ich gehe mit meinen Kursen ja auch in Schulen, und gerade dort hat sich sehr viel verändert. Früher gab es maximal ein oder zwei Fälle von Selbstverletzungen, und Mobbing war kaum ein Thema. Heutzutage ist beides fast an der Tagesordnung.

Wie ist das in Zusammenhang mit gutem oder schlechtem Benehmen der Jugendlichen zu sehen?

Schäfer-Elmayer: Die jungen Menschen sind alle so süchtig nach ihren Handys, dass sie verlernt haben, sich anzuschauen und miteinander direkt zu kommunizieren. Sie leben in ihren digitalen Welten und nehmen das, was um sie herum geschieht, nicht mehr als real wahr. Selbst ihre Mimik übernimmt das Handy: Diese „Emoticons" lächeln, zwinkern oder schauen traurig. Das macht die Kommunikation viel mühsamer.

Und es bringt mitunter auch mit sich, dass weniger Taktgefühl herrscht. Das Gespür für andere geht verloren und so kommt es zu Dingen wie Mobbing, die verletzen.

Warum sollten Menschen das gute Benehmen bei Ihnen lernen?

Schäfer-Elmayer: Zu meinen öffentlichen Seminaren kommen die Leute, um Selbstsicherheit zu erlangen. Sie wollen wissen, wie man sich in bestimmten Situationen benimmt, weil sie sich sonst ausgegrenzt fühlen. Durch das gute Benehmen fühlen sie sich sicher und es macht sie zum Teil der Gesellschaft.

Das Interview führte Evelin Stark