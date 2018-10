Austausch auf Behördenebene

Sie sind auf regionaler Ebene schon fast so etwas wie Tradition: die Treffen zwischen Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Reutt­e und den Amtskollegen aus den angrenzenden deutschen Regionen. Kürzlich war es wieder so weit. Gemeinsam mit Landräten aus dem Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen und dem Ostallgäu wurden Themen wie beispielsweise die Tbc-Problematik (Tuberkulose) bei Rind und Rotwild und der Umgang mit dem Thema „Wolf" diskutiert.

„Besonders bei der Tbc-Bekämpfung haben wir im Bezirk Reutte bereits viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Dieses Wissen rund um die Maßnahmen zum Ausmerzen der Krankheit geben wir auch gerne an die Kollegen aus Deutschland weiter", sagt Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf und fügt hinzu: „Krankheiten machen ebenso wie Katastrophen an geographischen Grenzen keinen Halt. Die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg ist daher umso wichtiger. Und der Austausch bietet auch uns wertvolle Inputs für die eigene, regionale Arbeit. Immerhin steht die Verwaltung hier wie dort vor ähnlichen Aufgaben." Ein weiteres Diskussionsthema war die Gesundheitsversorgung. Ein durchaus heikles Thema, denn während die Versorgung von Infarkt-Patienten am Herz­zentrum in Füssen seit 2012 gut funktioniert, ist seit Jahren kein Augen­arzt für den Bezirk Reutte in Sicht, auch ein Hautarzt fehlt. (TT, fasi)