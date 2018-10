„Sommerhitkönig“ Alex Reichinger setzt zur großen Schlagerkarriere an

Von Michael Domanig

Innsbruck – Alex Reichinger: Das ist ein Name, den sich Schlagerfans dick unterstreichen sollten. Denn der junge Tiroler Musiker setzt derzeit zum Karrieresprung an – wobei die beliebte ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross quasi als Trampolin fungierte. Dort krönte sich Reichinger heuer nämlich, als erster Österreicher überhaupt, zum „Sommerhitkönig“. Nachdem er sich zuvor in vier Sendungen hintereinander gegen seine Mitbewerber durchgesetzt hatte, siegte er mit „Geh mit deinen Träumen online“ auch im großen Finale: Im Publikumsvoting behielt Reichinger gegen den Musiker Simon Wild aus Reutlingen die Oberhand.

Jedes Mal waren es Liveauftritte vor großem Publikum im Europapark Rust – und vor ungleich mehr Zuschauern an den TV-Bildschirmen. „Immer wieder sonntags“ (das auch im SWR und MDR wiederholt wird) erreicht pro Sendung um die 2 Mio. Fans.

Produzent Thomas Partl hatte den späteren Siegertitel eingeschickt, Ende Juli wurde Reichinger erstmals zur Sendung eingeladen. Und auch wenn der 26-Jährige auf stolze zwölf Jahre Bühnenerfahrung zurückblickt, war zumindest vor dem ersten Auftritt etwas Nervosität da. „Weil man da am wenigsten Bescheid weiß“, wie er der TT erzählt. „Jemand von der Crew holt dich hinter der Bühne ab, stellt dich richtig hin – und donn kimmst eh nimma aus. Aber man gewöhnt sich daran.“

Nach dem Sieg riet die Plattenfirma MCP dazu, rasch zu reagieren und den Schwung aus der Sendung mitzunehmen. Und so wurden drei Lieder von der aktuellen Single und ältere Songs zu einem neuen Album zusammengestellt, das seit Ende September im ganzen deutschsprachigen Raum erhältlich ist und auf Sendern wie Melodie-TV schon kräftig beworben wird. Auch auf einigen Radiostationen werde er bereits gespielt, speziell aus Deutschland gebe es zudem immer wieder Interview-Anfragen, freut sich Reichinger. „Dort ist der Bekannheitsgrad sicher schneller gestiegen als bei uns.“

Um die Solokarriere weiter voranzutreiben, sind Auftritte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol geplant. Zudem wird Reichinger ab Anfang 2019 als Sänger und Gitarrist mit der Formation ZPur – Die Zillertaler Musikanten unterwegs sein.

Schon mit neun Jahren lernte der gebürtige Innsbrucker Akkordeon bei Ferry Strassl an der Musikschule Hall, später dann Gitarre, Keyboard, Bass und Geige im Selbststudium. Immer mehr kristallisierte sich auch sein Gesangstalent heraus. Sechs Jahre lang spielte Reichinger mit den Rosskogelbuam, danach bei der Freddy Pfister Band. Zudem unterstützt er weiterhin die Big Band der Militärmusik Tirol mit Gitarre und Gesang.

Unter der Woche arbeitet der gelernte Hotelkaufmann, der seit sieben Jahren in der Kelchsau lebt, im Gasthaus seiner Schwiegereltern, am Freitag und Sonntag wird gespielt, solo und in der Gruppe. Rund 70 bis 80 Auftritte pro Jahr waren es zuletzt. Und im Mai 2019 ist er erneut bei „Immer wieder sonntags“ zu erleben – diesmal schon als arrivierter Künstler.