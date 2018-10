Fleischhacker: „Zusatzversicherung hat auf Behandlung keinen Einfluss“

In Wien soll ein Chirurg ein OP-Protokoll gefälscht haben, um zu vertuschen, dass er nicht am AKH, sondern in einer Privatklinik operiert hat. Seitdem sorgen Nebenbeschäftigungen von Ärzten wieder für Diskussionen. Wie sehr freut Sie, wenn einer Ihrer 450 Spitalsärzte eine Nebenbeschäftigung hat?

Wolfgang Fleischhacker: Mir ist es wichtig, dass nicht alle Ärzte über einen Kamm geschoren werden. Wenn das in Wien so war wie kolportiert, dann wäre das nach meinem Rechtsempfinden Betrug. Ich gehe von einem Einzelfall aus. Mehr als die Hälfte der Nebenbeschäftigungen unserer Ärzte sind in öffentlichem Interesse und umfassen beispielsweise Konsiliartätigkeiten am Militärspital oder bei der Flüchtlingshilfe. Lediglich 21,5 Prozent unserer MitarbeiterInnen haben eine ärztliche Nebenbeschäftigung und nur eine Handvoll operiert an Privatkliniken. Am häufigsten sind Vertretungen oder Mitarbeit in Ordinationen. Die Belegärzte in den Privatspitälern kommen meistens aus dem niedergelassenen Bereich.

Für die 920 Landesärzte an der Klinik gilt ein Konkurrenzverbot. Gesundheitslandesrat Tilg hat der Medizin-Universität vorgeschlagen, das für ihre Ärzte ähnlich zu handhaben.

Fleischhacker: Jede Nebenbeschäftigung wird von mir genehmigt oder untersagt. Sie darf ein gewisses Zeitausmaß nicht überschreiten und die Nebenbeschäftigung muss mit dem Dienst an der Klinik vereinbar sein. Die, die eine Nebenbeschäftigung haben, sind fast alle vollzeitbeschäftigt. Stellt jemand in Karenz einen Antrag auf Nebenbeschäftigung, lehne ich ihn ab, da das dem Grundgedanken der Karenz widerspricht. Will jemand in Teilzeit arbeiten, um nebenher eine Ordination aufzubauen, muss er sich entscheiden, ob er an der Universität arbeiten möchte oder lieber in die Selbstständigkeit geht. Es ist nicht möglich, sich jeweils die Rosinen herauszupicken.

Über das Ärztearbeitszeitgesetz wurde viel diskutiert und festgehalten, dass 48 Wochenstunden nicht überschritten werden sollen. Das Gesetz wird aber ausgehebelt, sobald zwei Arbeitgeber im Spiel sind. Das ist doch absurd oder?

Rektor Wolfgang Fleischhacker ist für die Bundesärzte zuständig. - Böhm

Fleischhacker: Bei uns haben nur drei Ärzte eine Nebenbeschäftigung mit mehr als sechs Wochenstunden.

2015 gab es ein Urteil des Obersten Gerichtshofes. Ein Primar hatte am Landeskrankenhaus Hall einem Patienten eine Operation verrechnet, bei der der Arzt gar nicht anwesend war. War das auch ein Einzelfall oder vielmehr gängige Praxis?

Fleischhacker: Die moderne Medizin ist Teamarbeit. Die Leistung lässt sich somit selten auf eine Person zurückführen. Die Causa in Hall kenne ich nur aus Erzählungen, dass aber ein Operateur Patienten, für die er eine Rechnung stellt, gar nicht sieht, halte ich für inakzeptabel.

Das wesentliche Argument, eine Krankenzusatzversicherung zu verkaufen, ist die freie Arztwahl. Wie sehr wird die an der Klinik Innsbruck gelebt?

Fleischhacker: An einer Privatklinik ist die freie Arztwahl garantiert, bei uns an der Klinik nicht, weil die Fälle oft sehr komplex sind. Somit wird primär nach vorhandener Expertise entschieden, wer behandelt. Die freie Arztwahl ist ein nobles Unterfangen, aber in der Akutmedizin kaum umsetzbar.

Auch an der Innsbrucker Klinik wird der Patient immer sofort gefragt, ob er zusatzversichert sei. Hinterlässt das nicht einen schalen Beigeschmack beim Patienten?

Fleischhacker: Der Vorwurf der Zweiklassenmedizin ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir behandeln alle PatientInnen nach dem neusten Stand der medizinischen Wissenschaft. Das darf nicht von der Art der Versicherung abhängen. Der Unterschied ist die Hotelkomponente, also in welchem Zimmer jemand liegt, und was er oder sie zu essen bekommt.

Patienten berichten immer wieder, dass die Zusatzversicherung die Wartezeit verkürze.

Fleischhacker: Das habe ich nie als Problem wahrgenommen und ich bekomme viele Rückmeldungen. Auch deshalb wird jede Nebenbeschäftigung auf Interessenkonflikte überprüft. Würde beispielsweise ein an der Uniklinik beschäftigter Arzt einem Patienten anbieten, eine neue Hüfte im Privatspital einzusetzen, obwohl das auch an der Klinik gemacht werden kann, läge wohl ein solcher Interessenkonflikt vor.

Sind Sie zusatzversichert?

Fleischhacker: Nein.

Privathonorare bleiben ein Zankapfel. Die einen wollen sie abschaffen, die anderen sehen darin überhaupt erst die Chance, Spitzenleute nach Österreich zu holen. Wie sehen Sie das?

Fleischhacker: Ich kenne kaum Ärzte, die des Geldes wegen bei uns arbeiten. Die meisten finden es einfach spannend, an einer Universitätsklinik zu arbeiten.

Das hörte sich beim Verhandeln der Ärztegehälter im Zuge des Arbeitszeitgesetzes ganz anders an.

Fleischhacker: Die Gehaltserhöhungen, die damals ausverhandelt wurden, sind ein gutes Investment. Es bleiben mehr Ärzte im Land und das Rekrutieren junger KollegInnen ist einfacher geworden. Der Verdienst ist konkurrenzfähig, aber natürlich bleibt immer Luft nach oben.

Das Gespräch führte Anita Heubacher