Dorferneuerung: Biberwier gönnt sich Freiräume

Von Hans Nikolussi

Biberwier – Tiefbaumaßnahmen mit Kanalarbeiten in großen Teilen ihrer Gemeinde unter der Sonnenspitze haben die Biberwierer veranlasst, über Gestaltungsmaßnahmen entlang der Wege und Straßen nachzudenken und ein Konzept für die Zukunft zu erarbeiten. Mit einem Bürgerbeteiligungsprojekt und der Ausschreibung eines Wettbewerbs wollte man ausloten, in welche Richtung sich die 600-Seelen- Kommune entwickeln soll. Sozusagen als Wunschtraum kristallisierte sich heraus, dass man abseits der wenig attraktiven Ortsdurchfahrt L391 eine „Spange“ östlich unter den Abhängen der ehemaligen Bergbaugemeinde schaffen will, um den dörflichen Charakter des Ortes für Einheimische wie Touristen herauszustreichen. Beginnend an der Abzweigung nach Lermoos beim Skulpturenpark über den Kirchplatz zum Musikpavillon mit dem Dorfpark, das Brunnenplatzl, den Kapellenplatz im Mösle bis zur Wiedereinmündung in die Landesstraße.

Eine „Grüne Lebensader Biberwier“ schwebt also den Verantwortlichen vor, und genauso hieß auch ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Abteilung Dorferneuerung des Landes und der Universität für Bodenkultur in Wien (Boku) ins Leben gerufen wurde. Ein Wettbewerb für Studierende sollte Vorentwürfe für ein Freiraumkonzept bringen. Fünf Zweiergruppen des Masterstudiums Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur der Boku Wien hielten sich vier Tage im Ort auf, sahen sich um, sprachen mit den Bewohnern und machten sich kreativ an die Arbeit.

„Den höhersemestrig Studierenden wurde damit ermöglicht, sich vor Ort praxisbezogen und direkt mit ihrem zukünftigen Beruf auseinanderzusetzen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das haben sie mit Hingabe getan und die Ergebnisse sind vielversprechend. Es war sicher ein Motivationsschub für die begeisterten Planer“, meint Lilli Licka als leitende Professorin der Boku vor Ort bei der Präsentation des Siegerprojektes am Sonntagabend. Vorangegangen waren zahlreiche Begehungen im Ort und Gespräche mit den Dorfbewohnern.

In Richtung der Experten sah Bürgermeister Paul Mascher auch die Bevölkerung am Zug. Sie seien die „eigentlichen Experten“, die sich Gedanken über die Gestaltung ihres Dorfes machen müssten. Und diese Experten brachten sich durchaus ein. Vom 92-Jährigen bis zum Jugendlichen, wie die Studenten erfreut feststellten. „Ein Vorteil für die Gruppen war, dass sie sich vorurteilsfrei von außen der Problematik nähern konnten“, stellte Diana Ortner von der Abteilung Dorferneuerung des Landes fest und bescheinigte den Studenten gute sachliche Arbeit mit dem Blick aufs Wesentliche.

Einigkeit, trotz verschiedenster Detailvorstellungen, gab es bei Studenten, Professoren, Bevölkerung und Gemeindeführung in der Vision einer „grünen Ader“ durch die Gemeinde parallel zur und weit abseits der Hauptstraße, mit Ein- und Ausblicken in diese Richtung, bei der Präsentation des Siegerprojektes im Gemeindesaal.

Dieses stammt von David Hacker aus Wiener Neustadt und Fabian Ilse aus Erfurt. Die beiden sehen die Umgebung des Pavillonplatzes im Dorfpark als wichtiges Gestaltungspotenzial und wollen den dortigen Bach mit Böschungsabflachungen mehr in den Mittelpunkt rücken. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Vorstellungen ist die Umgestaltung des Kirchplatzes im Umfeld von Nahversorger, Gemeindesaal und Gastronomie. Der Kapellenplatz im Mösle soll sich öffnen und den Blick auf die Kapelle mit dem großen Bildstock freigeben. Ein helles steinfarbenes Band über den ganzen Straßenzug in den Asphalt eingearbeitet soll die Tradition der Bergwerksgemeinde symbolisieren und die zweite Dorfachse darstellen. Als rasch umsetzbare Maßnahmen, die maßgeblich für den Sieg beim Wettbewerb beitrugen, wurden von ihnen ein „Schmankerl-Fenster“, wo heimische Spezialitäten unkonventionell angeboten werden, die rasche Beschilderung und die Reaktivierung von Trinkwasserbrunnen ins Treffen geführt. Angedacht wurde von den beiden auch die Nutzung des Pfarrwidums im Zentrum für betreutes Wohnen in der Gemeinde. Gemeindeführung und Professoren wie auch die beiden Studenten waren von der regen Mitarbeit der Bevölkerung angetan.

BM Mascher und Vize Harald Schennach haben nach Ablauf des Wettbewerbs nun eine Unmenge an Vorschlägen und Anregungen zur Hand, die es zu werten gilt – ob sie einerseits machbar und andererseits gewollt sind. Alle Altersgruppen im Dorf sollten von den Überlegungen profitieren, war die Prämisse.