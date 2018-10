Weltweite Hungersituation bleibt ernst

Wien/Berlin – Vor fünf Tagen wurde von der Welthungerhilfe der jährliche Welthunger-Index (WHI) vorgelegt. Sein bedrückendes Ergebnis: Allmählich gebe es zwar Fortschritte, aber noch immer ist die weltweite Hungersituation sehr ernst. Für 51 Länder weist der WHI eine „ernste“ oder „sehr ernste“ Lage aus, für die Zentralafrikanische Republik gilt sogar die Einschätzung „gravierende Hungersituation“.

Zehn Prozent der Weltbevölkerung hungert

Der Index setzt sich so zusammen: Die fünfstufige WHI-Schweregradskala (von null bis 100 Punkte) reicht von niedriger Hungersituation bis gravierend. Für 45 Länder gilt die Einstufung „ernst“, für sechs Länder „sehr ernst“. In 40 Ländern ist die Hungersituation demnach „niedrig“, in 27 Ländern „mäßig“ und in einem „gravierend“.

Insgesamt wurde der Index für 119 Länder berechnet. Mehrere Länder konnten mangels Daten nicht erfasst werden. Die vier zugrunde liegenden WHI-Indikatoren sind: Unterernährung, Auszehrung und Wachstumsverzögerungen bei Kindern sowie Kindersterblichkeit.

Besonders besorgniserregend ist die Lage in Südasien (Wert 30,5) und in Afrika südlich der Sahara (29,4). In beiden Regionen gilt die Lage laut WHI als „ernst“. Als „unannehmbar hoch“ stuft der WHI dort die Werte für Unterernährung und Wachstumsverzögerung ein, wobei starke Wachstumsverzögerung und Auszehrung vor allem für Südasien gelte, hohe Unterernährung und Kindersterblichkeit hingegen stärker Afrika südlich der Sahara beträfen. Als sehr ernst wird die Lage im Tschad, in Haiti, Madagaskar, Sierra Leone, im Jemen und in Sambia eingestuft.

-

Hilfsorganisationen fordern mehr Hilfe vor Ort

Insgesamt seien das rund zehn Prozent der Weltbevölkerung oder 821 Millionen Menschen, die hungern. „Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an Hunger“, sagte Christoph Schweifer, Caritas Generalsekretär für Internationale Programme, in einer Pressekonferenz am Montag in Wien. Zum Anlass des heutigen Welthungertages forderten österreichische Hilfsorganisationen, die im Auslandskatastrophenfonds (AKF) liegenden acht Millionen für Entwicklungshilfe auszugeben. Caritas, Diakonie, Licht für die Welt und das Rote Kreuz appellierten zusammen an die Bundesregierung, der Ankündigung für mehr Hilfe vor Ort Taten folgen zu lassen.

Die Geschäftsführerin von Licht für die Welt, Sabine Prenn, ergänzte im Rahmen der Konferenz, dass Armut, Unterernährung und Behinderung oft zusammenhingen. Zwei Milliarden Menschen leiden an „verborgenem Hunger“. Diese Menschen hätten einen Nährstoffmangel. „Weltweit sind es 500.000 Kinder, die aufgrund von Vitamin-A-Mangel erblinden“, erklärte Prenn.

Laut den NGOs liegen für heuer noch acht Millionen Euro im Topf des ohnehin gekürzten und mit 15 Millionen dotierten Auslandskatastrophenfonds. Laut Außenministerium sind bisher 7,1 Millionen Euro vom Ministerrat beschlossen worden. Wie Außenamtssprecher Peter Guschelbauer betonte, „sollen in den nächsten Monaten, nach entsprechenden Beschlüssen der Bundesregierung, weitere Mittel aus dem AKF zur Auszahlung gelangen“. Genaueres wollte der Sprecher nicht sagen.

Verdoppelung der Entwicklungshilfe bis 2021 von Regierung angekündigt

Die Hilfsorganisationen forderten, dass die Regierung ihr Regierungsprogramm in Sachen Entwicklungszusammenarbeit „ernst nimmt“, wie Schweifer sagte. Kurz habe als Außenminister die Verdoppelung der Entwicklungshilfe auf 154 Millionen Euro bis zum Jahr 2021 angekündigt. Aktuell seien es 121 Millionen. Statt des im Regierungsprogramm angeführten Ziels, die Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent zu erhöhen, liegt diese laut Schweifer aktuell bei 0,42 Prozent. Bis 2021 wären es gar 0,25 Prozent. „Wir entfernen uns vom 0,7-Prozent-Ziel“, warnte der Auslandshilfechef der Caritas.

Auch die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser, appellierte an die Regierung, ihre Versprechung für mehr Hilfe vor Ort einzuhalten. Sie forderte, bei den Frauen anzusetzen. „Frauen sind die zentralen Akteurinnen bei der Überwindung von Armut und Mangelernährung, gerade in Krisensituationen. Bekommen Frauen Unterstützung, wird damit der gesamten Familie und Community geholfen“, sagte Moser. Und Prenn betonte, dass auch Menschen mit Behinderung in den Fokus gerückt werden sollten, weil sie am meisten an Katastrophen und humanitären Krisen leiden.

„Wir haben die moralische Verantwortung, möglichst viel zu tun“, sagte der Präsident des Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer. Er betonte, dass zwei Drittel der Mittel nach Katastrophen ausgeschüttet würden. „Wir appellieren daran, in die Katastrophenvorsorge zu investieren. Erstens, weil das Leid verhindert und zweitens weil die Kosten für Vorsorgemaßnahmen um ein Vielfaches geringer sind, als jene für die Hilfe danach.“ Er appellierte an die Bundesregierung, weil die Hilfsorganisationen Planbarkeit benötigten.

Auch im Welthungerindex wurde festgehalten, dass Länder, in denen Konflikte herrschen, besonders schlecht abschneiden. Der WHI legt dafür vier Lösungsansätze vor, in denen er sich auf eine Studie von Laura Hammond von der SOAS University of London bezieht. Diese fordert: Statt Hunger fortwährend hauptsächlich als Folge „umweltbedingter und natürlicher Ursachen“ zu begreifen, müsse er genau wie Flucht und Vertreibung „in der Regel“ als „Ergebnis politischer Prozesse“ verstanden werden. Entsprechend müssten Maßnahmen zur Konfliktverhütung und Friedensstiftung unterstützt werden.

Statt wie üblich meist ausschließlich mit humanitärer Hilfe auf Hunger und Vertreibung zu reagieren, müsse die internationale Gemeinschaft zudem langfristige Lösungen bieten, da Vertreibung „meist ein lang anhaltender Zustand“ sei, der „über Generationen“ andauern könne. Darüber hinaus sollten von Hunger bedrohte Vertriebene in ihren Herkunftsregionen unterstützt werden und ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt werden – etwa durch Stärkung lokaler Märkte. Von weltweit rund 68,5 Millionen Flüchtlingen seien rund 40 Millionen Binnenvertriebene.

Während der Konferenz zeigte sich der Präsident des Roten Kreuzes auch „beunruhigt“ darüber, in welches Licht die Arbeit der NGOs gestellt werde. Er halte es „nicht für glücklich, humanitäre Organisationen, die Menschen aus dem Wasser fischen, in die Nähe von Kriminellen zu rücken“, sage Schöpfer in Anspielung auf Aussagen von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der Seenotrettern im Mittelmeer ein gemeinsames Spiel mit Schleppern unterstellt hatte. „Es geht um den Respekt für Leistungen, die überwiegend von Freiwilligen bestritten wird“, so Schöpfer. (APA/AFP/TT.com)