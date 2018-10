Erlebnisreicher Unterricht am Bauernhof

Wörgl – Was macht das Küken mit dem Eizahn? Warum glänzt ein Apfel? Einen erlebnis- und lehrreichen Vormittag am Hof des Unterkrumbacher Bauern gestalteten die Wörgler Bäuerinnen und Bauern in Zusammenarbeit mit dem Obst- und Gartenbauverein Wörgl am Dienstag für sieben erste Klassen der beiden Wörgler Volksschulen. Hintergrund ist die Aktion „Landwirtschaft macht Schule“ zum Welternährungstag. „Fast alle unserer Ortsgruppen machen beim österreichweiten Aktionstag mit – der Bezirk Kufstein ist hier Vorreiter“, freut sich Bezirksbäuerin Margreth Osl und hebt das Engagement der Wörgler Bäuerinnen hervor. Beim Rundgang durch die aufgebauten Stationen stand vor allem ein Thema im Mittelpunkt. „Eigentlich sollte heuer das Ei Themenschwerpunkt sein. Da wir aber heuer so viele Äpfel wie noch nie ernten können, entschied sich unsere Ortsgruppe für den Apfel“, erklärte Schwoicherbäuerin Elisabeth Resch. Die lehrreiche Exkursion auf den Bauernhof organisierten die Wörgler Bäuerinnen zwei Tage später übrigens noch ein zweites Mal – für 33 Kinder der Volksschule Bruckhäusl. Diesmal mit einem Rundgang am Fohring-Hof der Ortsbauern Lisbeth und Hubert Werlberger in Wörgl-Boden. (vsg)