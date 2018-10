Scheck für einen Brunnen in Afrika

Von Susi Zangerl

Serfaus – Einen weiteren Beitrag zur gelebten Benefizgesinnung am Sonnenplateau Serfaus-Fiss-Ladis steuert heuer die Seilbahn Komperdell bei. Mit einem Scheck über 11.000 Euro wird das Projekt „Wasser zum Leben“ des verstorbenen Bischofs Reinhold Stecher unterstützt. Die Summe stammt aus der seit vier Jahren laufenden Spendeninitiative um die Familien-Lichter-Kapelle auf der Hög. Das Geld wird zum Bau eines weiteren Trinkwassertiefbrunnens in Mali in Afrika verwendet. GF Stefan Mangott und Marketing-Lady Andrea Pfeifer-Scherl überreichten den Scheck an Sabine und Franz Tschiderer, die seit einer Studienreise im Jahr 2006 in den afrikanischen Staat mit dem Thema der Hilfe für die Armen befasst sind. „Pro Jahr können dank großzügiger Gönner so fünf Brunnen gebaut werden. Rund 10.000 Euro sind pro Brunnen erforderlich. Bis zu 30 Meter tief muss dabei gebohrt werden und ein Brunnen versorgt rund 2000 Menschen, die in diesem Gebiet nur das nackte Überleben haben“, berichtet Sabine Tschiderer. Zudem werden auch eine Schule und ein Kindergarten unterstützt. Die Spendensumme in Serfaus stammt aus dem Erlös des Kerzenverkaufs in der Kapelle am Hög-See hoch über Serfaus, wo jeweils ein Euro pro verkaufter Kerze in den Spendentopf kommt.