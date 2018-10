Mannsbilder bieten seit zehn Jahren Hilfe an

Von Matthias Reichle

Landeck – „Da sitzt dann ein ‚Mordsriegel‘, der sich nicht zu helfen weiß. Gewalt kommt oft aus einer Situation der Schwäche“, so beschreiben Reinhard Pfandl und Ernst Ehrenreich einen typischen Fall. Die beiden sind Teil des Teams der Mannsbilder, eines Vereins, der seit zehn Jahren auch in Landeck Männer berät. Bei einem Viertel ihrer Fälle geht es um Gewalt und Gewalt in der Familie. Pfandl erinnert sich an eine seiner ersten Sitzungen: „Eine junge Familie mit einem Maxi Cosi zwischen sich und einen kleinen Baby drinnen. Er war so genervt und überfordert, dass sie sagte, wenn das so weitergeht, dann klappt das nicht.“ Es gehe darum, die Verhaltensweisen zu ändern, damit man die Aggression zwar habe, aber nicht auslebe, erklärt der Psychologe.

Das Besondere: Rund 90 Prozent jener, die er und seine Kollegen beraten, kommen freiwillig und nicht auf Anordnung eines Gerichts. Seit dem Start in Landeck im November 2008 werden jährlich 120 bis 130 Männer und männliche Jugendliche betreut und 350 bis 450 Beratungsgespräche geführt. Neben der Gewalt sind auch persönliche Probleme (34 Prozent), Probleme in der Partnerschaft (22 Prozent) oder mit der Vaterschaft (15 Prozent) Gründe, warum sich Männer an die Männerberatung wenden. Klienten sind bereits Zwölfjährige, oft wegen Mobbing, aber auch noch 80-Jährige, weiß Vereinsleiter Martin Christandl.

Pfandl erinnert sich, dass er das Projekt mit gemischten Gefühlen begonnen hat: „Oberländer Männer, reden die? Trauen sie sich her?“, waren die Fragen. Doch schnell war das Beratungskontingent aufgebraucht. Derzeit reicht das Budget für zwölf Stunden pro Woche. Die vier Berater in Landeck sind nicht angestellt, sondern arbeiten als freie Dienstnehmer.

Vor fünf Jahren stand das Projekt in Landeck knapp vor dem Aus. Aber auch jetzt ist die Zukunft nicht gesichert. Größere Sorgen machen jedoch die Regionen Innsbruck und Innsbruck-Land, hier gebe es lange Wartezeiten, betont Christandl. In der Landeshauptstadt gibt es die Mannsbilder seit 22 Jahren. Vor 15 Jahren folgte eine Niederlassung in Wörgl, vor zehn Jahren in Landeck und vor einem Jahr in Lienz. Finanziert wird der Verein von Land und Bund. Für das heurige Jahr seien die Mittel gesichert.

Landesrätin Gabriele Fischer verwies dabei auf die laufenden Budgetverhandlungen für das kommende Jahr – man müsse schauen, was dabei herauskomme. Die Arbeit der Mannsbilder lobte sie. „Täterarbeit heißt Opferschutz. In jeder fünften Familie wird Gewalt erlebt – da heißt es, möglichst früh Hilfe anzubieten, damit Männer, die nicht wissen, wie sie mit einer Situation fertigwerden, eine Anlaufstelle haben.“ Auch Bürgermeister Wolfgang Jörg würdigte die Arbeit: „Einerseits hoffe ich, dass es wenig Arbeit für euch gibt, andererseits finde ich wichtig, dass es euch gibt.“

Die Männerberatung hat Montags von 16 bis 19 Uhr im Alten Widum Landeck geöffnet, Tel. 0650/7901479 oder E-Mail: office@mannsbilder.at.