Nur ein kleiner Unterschied

Von Alexandra Plank

Innsbruck — Wenn die Menschen zum Jahreswechsel ins neue Jahr tanzen, bricht für Homosexuelle eine neue Zeitrechnung an. Ab 1.1.2019 dürfen sie heiraten, bisher war nur eine Verpartnerung möglich. Neu ist ab diesem Tag zudem, dass sich nun auch Heterosexuelle verpartnern können. Tiroler Standesbeamte kritisieren indes, dass nun zwei Verträge für Bindungswillige zur Auswahl stehen. Beide würden sich nur in Details unterscheiden (unten).

Anwalt Helmut Graupner, der mit gleichgeschlechtlichen Paaren das Eheverbot vor dem Verfassungsgerichtshof zu Fall gebracht hat, sieht das positiv: „Es wird künftig die Möglichkeit geben, zwischen einer konservativeren Institution und einer freieren Institution zu wählen.“ Allerdings hielte er es für keinen Fehler, wenn die Unterschiede zwischen den zwei Partnerschaftsverträgen klarer geregelt wären: „Das ist etwa in Frankreich der Fall.“ Der Tiroler Eherechtsexperte Martin Wuelz versteht die Sorge mancher Standesbeamter, die fürchten, es könne der Eindruck der eingetragenen Partnerschaft als „Ehe light“ entstehen.

Die Verpartnerung wurde in Tirol 2017 von 43 homosexuellen Paaren eingegangen. Im Vergleich dazu gab es 3918 heterosexuelle Eheschließungen. „Ich sehe die Gefahr, dass aus rechtlicher Unkenntnis die Lebensgemeinschaft mit der eingetragenen Partnerschaft verwechselt und ein echtes Gegenstück zur Ehe vermutet wird“, so Wuelz. Da die eingetragene Partnerschaft 2010 aber fast inhaltsgleich der Ehe nachgebildet wurde, sei diese keine „Ehe light“. Die Rechtsfolgen der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft seien (ähnlich wie bei der Scheidung) gravierend, hier seien etwa der verschuldensabhängige Unterhalt oder die Aufteilung des Zugewinns zu nennen. „Wer sich aus der eingetragenen Partnerschaft rechtliche Erleichterungen gegenüber der Ehe erwartet, wird enttäuscht sein“, so Wuelz. Graupner klärt indes eine weitere Unsicherheit auf, die in den Standesämtern bewegt: „Das Innenministerium hat veranlasst, dass mit der Ehe die eingetragene Partnerschaft erlischt.“ Es war befürchtet worden, bereits rechtlich verbundene Homosexuelle müssten sich entpartnern, um dann die Ehe eingehen zu können. Graupner bedauert, dass es in Österreich seit 1996 nur über die Gerichte möglich war, Gleichheit für Homosexuelle zu erzielen.

Der Tiroler Sven Hofer, der die Bürgerinitiative „Ehe gleich“ angeregt hatte, mit der das Rechtskomitee LAMBDA fast 60.000 Unterschriften gesammelt hatte, erklärt, dass in Österreich das Pferd von hinten aufgezäumt wurde. „Homosexuelle hatten früh das Recht, Kinder zu adoptieren, heiraten durften sie nicht.“

Der jahrzehntelange Widerstand konservativer Kreise habe letztlich dazu geführt, dass das Recht auf Ehe in Österreich sogar als Menschenrecht verankert sei.